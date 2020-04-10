Российский певец Филипп Киркоров захотел примирить Украину и Россию
Как передает Politeka.net, такое заявление от российской звезды эстрады прозвучало в программе Ксении Собчак "Осторожно, Собчак". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В процессе беседы Ксения поинтересовалась у артиста, хочет ли он приехать в Украину, особенно сейчас, когда президентом стал Владимир Зеленский.
Она отметила, что сейчас у России и Украины "плохие отношения".
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"Кто-то должен их (отношения. – Ред.) восстанавливать. Будем это исправлять. Если это будет миссия, чтобы наладить отношения и сделать мостик дружбы, я поеду. Если СБУ пустит. По Украине скучаю. Очень скучаю, поэтому и в Крым приезжаю на гастроли и понимаю, что влеку на свою бедную голову…", – отметил Киркоров.
Стоить отметить, что не так давно он признался, что хочет приехать в Украину и ждет приглашения от Владимира Зеленского.
Такое заявление знаменитый российский певец сделал во время прямого эфира в Инстаграм с певицей Олей Поляковой. Киркоров заявил, что сейчас одно из его самых больших желаний – визит в Украину. При этом он уверен, что люди очень ждут его приезда.
«Меня там ждут, столько всего в творчестве произошло, столько нового, а поделиться не можем. Не денег ради, обидно, что потеряно столько времени», - рассказал Киркоров.
Напомним, Киркоров показал свою любимую женщину, теперь ясно, на кого похожа 8-летняя дочь певца.
Как сообщала Politeka, Полякова набросилась на Киркорова в прямом эфире, скандальное видео.
Также Politeka писала, что Киркоров пошалил в кровати, лаская себя и охая на камеру, появилось видео.