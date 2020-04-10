Народный артист Украины Иво Бобул призвал не возвращаться в Украину жителей Донбасса, которые поддержали вторжение РФ

По его словам, им не стоит даже пытаться.

«Понимаете, пока петух не клюнет в одно место, человек не трезвеет. Клюнул – он начинает понимать: «Что ж я сделал?» Говорили: «Мы хотим умереть в России». Ну так умирайте!», - резко высказался певец.

Кроме того, он уверен, что западные и восточные украинцы отличаются друг от друга. Главное отличие — на востоке мало коренных украинцев.

«Западные украинцы – это люди, которые годами, веками жили там. Я часто ездил в Луганск, Донецк … Люди там – больше привезенные. Там были украинцы, если знать историю. Но в свое время их оттуда убрали и поселили других. Те люди жили со своими законами и понятиями, со своими мыслями. Но были там и украинцы. И как-то жили же вместе», — считает певец.

Также он уверен, что Донбассу нужно было уделить больше внимания.

«Работяги и там, и там. Было упущение. Все-таки надо было уделить больше внимания тому краю. В политическом, в культурном (плане). И поставить заслон тому, что называется «двойное гражданство». Это к хорошему никогда не приводит», - заявил он.

Ранее артист рассказал, что на сегодняшний день он бы в любом случае не поехал бы в Россию из-за войны, которая происходит на Донбассе.

"Это очень больно. Я знаю ребят, которые выходили из Иловайска, я встречался со многими, ездил туда с концертами. Я все это видел. Это очень страшно", - вспомнил Бобул.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.