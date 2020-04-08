Популярный украинский педиатр доктор Комаровский показал, что писал о вирусе, поразившем планету, в 2012 году

Отрывок из своей книги на китайском языке он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. В одной из глав его книги рассказывается о том, как работают эти вирусы, и как они поражают человека.

«А это глава о коронавирусе из моей книги про ОРЗ на китайском языке - напечатано в 2012 году!», - написал Комаровский.

За пять часов пост доктора собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях развернулась целая дискуссия о том, что этот вирус не новый, поэтому непонятно, почему на него так реагирует мир.

«Комаровский еще и пророк», «А что сейчас происходит? Мутант?», «Так вы знали», «Вирус известен миру с 65 года. У него много форм», «Жаль, что теперь и у человека вызывает сложное течение болезни», «Все вирусы были когда-то новыми, но ведь не было же такого как сейчас, быстрого распространения и смертности», «То есть это не новый вирус?», «Ого-го, Евгений Олегович!!! Ого-го. Впереди планеты всей», «Получается неопасный вирус мутировал в опасный?», - пишут пользователи сети.

Кстати, ранее Комаровский рассказывал, что абсент можно использовать в качестве санитайзера, так как в нем - 70% спирта.

Напомним, что Комаровский выдал, что ждет украинцев после строгого карантина: "Люди, вы понимаете, зачем он нужен?".

Как сообщала Politeka, Комаровский объяснил, кто не заболеет опасным вирусом: "Всё дело в...".

Также Politeka писала, могут ли комары разносить китайский вирус: Комаровский дал неожиданный ответ.