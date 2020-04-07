Упадок украинского бизнеса в период карантина приведет к глубокому экономическому кризису

Как передает Politeka.net, такое прогноз сделали в сервисе поиска данных в государственных реестрах "Opendatabot" в Facebook.

"Украина не знает, как надолго затянется карантин, потому что мы не знаем, для чего именно мы тянем время. У нас до сих пор нет данных относительно того, какое количество тяжелых больных могут одновременно принять наши медики и какой она должна быть, чтобы ослабить карантин", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сервисе указали на упадок украинского бизнеса. Согласно данным, количество новых вакансий уменьшилось в два раза, а обороты ресторанов уменьшились в 5 раз.

Изменения затронули и службы такси: количество поездок на такси упало на 70%. В то же время, стоимость аренды недвижимости упала в три раза.

В сервисе также отметили, что малый бизнес уже исчерпал запас выносливости, а средний исчерпает его в течение нескольких следующих недель.

"При таких условиях для украинцев большей опасностью станет не риск смерти от вируса, а бедность, голод, мародерство и разбой. Мы начали собирать данные об украинском бизнесе во время карантина. Эти данные также должны приниматься во внимание, при принятии решений относительно карантина", - отметили в сообщении.

Ранее, экономический эксперт Юрий Атаманюк заявил, что в Украине обостриться продовольственный кризис к концу года.

По его словам, в Украине сейчас колоссальные проблемы с экономикой и все может закончится плачевно.

"Есть разные взгляды на карантин. Что страшнее будет для украинцев, сам вирус или карантин со своими мерами, когда начнется нищета, голод и будут умирать от болезни. У нас миллион онкобольных, у которых лечение требует дорогого финансирования. Они просто могут не выжить", - уверен эксперт.



Напомним, что Атаманюк предрек судьбу нового правительства Шмыгаля: «Все зависит от…».

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