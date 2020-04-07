Трудовым мигрантам из Украины сперва придется пройти двухнедельный карантин
Об этом пишет местное издание Yle.
По информации местных СМИ, министерство труда Финляндии в скором времени хочет организовать чартерные рейсы для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.
Из-за ограничительных мер, которые власти ввели на фоне эпидемии китайского вируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы.
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В правительстве уверены, если фермеры вовремя не проведут весенние полевые работы, то это приведет к дефициту продуктов питания и резкому скачку цен.
Поэтому финские министры уже ускоренно работают над этой стратегией, и в будущем планируют привлечь примерно о 1500 работников из стран, чьи граждане часто работают на сезонных предприятиях в Финляндии.
В первую очередь, в Финляндию полетят те украинцы, которые не только нуждаются в работе, но и согласны пройти двухнедельный карантин.
Власти также хотят запустить специальную рекламную кампанию, которая поможет привлечь к этим работам местных жителей из числа безработных или тех, кого отправили в принудительный отпуск из-за введенного карантина.
Ранее мы рассказывали, как Швеция без карантина справляется с эпидемией опасного вируса. В стране до сих пор работает общественный транспорт, а работодателям только посоветовали перевести работников на удаленный режим.
Директива правительства разрешает учебным заведениям самостоятельно решать, как нужно работать в условиях пандемии.
Столичный аэропорт продолжает работать в привычном режиме, как и бары, кинотеатры и магазины. Но либеральные меры ограничения не означают, что китайский вирус обошел Швецию стороной. На сегодняшний день в стране около 5,5 тысяч подтвержденных случаев заражения.
Медики в Швеции предупреждают, что спад эпидемии будет летом, но осенью может начаться вторая волна заболеваний. Но она может пройти незаметно, если будет сформирован коллективный иммунитет.
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