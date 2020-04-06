Украинская актриса театра и кино Ирма Витовская предложила ввести в Украине тест на гражданство
В интервью Украинской правде Ирма Витовская выразила мнение, что человек, который не может ответить на вопрос, гражданином какой страны он является, не имеет права определять ее судьбу.
"Я поклонник института гражданства. Возможно, это ограничение в выборе всех граждан. Но я не считаю, что человек, который не может себе ответить на вопрос, гражданин какой он страны и что это за страна, имеет право определять ее судьбу. Вот честно! Я считаю, что тесты должны пройти все, начиная от ярких патриотов и интеллектуалов, до самых низов, сдать экзамен на гражданство", – заявила Витовская в интервью.
Ко всему прочему, актриса описала, какие должны быть вопросы в "тесте на гражданство", который она предлагает.
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"Несложные. Вот Голодомор – это трагедия, неурожай или это, вы считаете, осознанный геноцид? 39-й год – это освобождение или все-таки оккупация части другой страны? Вот, собственно, на такие вопросы человек должен отвечать. И язык, конечно. Человек, который не прошел тесты, не имеет права вести стратегический бизнес: дороги, СМИ, заправки...", - резюмировала Ирма Витовская.
Также ранее сообщалось, что заслуженная артистка Украины, актриса Ирма Витовская заявила, что против того, чтобы ездить в Россию ради так называемой "дружбы народов".
По ее мнению, представители интелигенции, в частности артисты, должны иметь сознательную гражданскую позицию, а не рассказывать о "дружбе народов", когда в нашей стране происходит война из-за Российской Федерации.
Напомним, что Ирма Витовская отказалась от русского языка.
Как сообщала Politeka, Ирма Витовская поставила на место "патриотов" Украины.
Также Politeka писала, что Ирма Витовская разнесла окружение Зеленского.