Украинская актриса театра и кино Ирма Витовская предложила ввести в Украине тест на гражданство

В интервью Украинской правде Ирма Витовская выразила мнение, что человек, который не может ответить на вопрос, гражданином какой страны он является, не имеет права определять ее судьбу.

"Я поклонник института гражданства. Возможно, это ограничение в выборе всех граждан. Но я не считаю, что человек, который не может себе ответить на вопрос, гражданин какой он страны и что это за страна, имеет право определять ее судьбу. Вот честно! Я считаю, что тесты должны пройти все, начиная от ярких патриотов и интеллектуалов, до самых низов, сдать экзамен на гражданство", – заявила Витовская в интервью.

Ко всему прочему, актриса описала, какие должны быть вопросы в "тесте на гражданство", который она предлагает.

"Несложные. Вот Голодомор – это трагедия, неурожай или это, вы считаете, осознанный геноцид? 39-й год – это освобождение или все-таки оккупация части другой страны? Вот, собственно, на такие вопросы человек должен отвечать. И язык, конечно. Человек, который не прошел тесты, не имеет права вести стратегический бизнес: дороги, СМИ, заправки...", - резюмировала Ирма Витовская.