Украинская власть, вместо того, чтобы эффективно противостоять вызовам, которые перед ней ставит пандемия и надвигающийся экономический кризис, погрязла в разборках
Постоянная неготовность Украины к серьезным кризисам объясняется буквально несколькими ключевыми причинами, которые, на примере действий нынешней власти, в своем блоге перечислил известный политолог Михаил Подоляк, передает Politeka.
Ключевой особенностью современной Украины является навык «рвать друг друга» на публику. Делается это по любому поводу, но с одной целью – получить доступ к должности или власти в целом. Однако, попадая таким путем в вожделенное кресло, человек оказывается совершенно не готовым к ней и не знает, что делать.
В период кризиса это все стало слишком очевидно, подчеркивает автор.
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Так, «исповедь» экс-министра финансов Уманского о невероятном обогащении Нефедова и Шмыгаля – это самостоятельная и сложная история о тупом и глупом воровстве, поясняющая, почему у украинцев нет денег. При этом тот же Нефедов пишет в сети посты о правильности.
Тотальная прослушка и запись друг друга, чтобы потом использовать пленки для слива, шантажа и установления своих правил. При этом реальное содержание записей неважно, его могут дофантазировать «полезные идиоты».
ВИП-персоны привезли в Украину вирус, но многие из них фальсифицировали или скрывали результаты анализов, приходя в эфиры и рассказывая, как надо делать «правильно».
Мы просим аппараты ИВЛ у крупного иностранного бизнеса с расчетом на будущий пиар через армию ботов, а детального отчета о том, что в Украине с интенсивной терапией, обеспечением больниц и врачей и далее по теме, никто в глаза не видел. Так же, как никто не может объяснить, где реформа и деньги на нее.
Еще одна особенность Украины, по мнению политолога, – управленческая шизофрения.
«Надо сделать это, делать это не надо. Карантин продлим и усилим, карантин будем понемногу смягчать. А потом - когда в национальную дверь постучит Апокалипсис - тихонько спрячемся в бункерах. Сами выкручивайтесь...», – подмечает он.
Автор уверен, что украинцы выкрутятся, причем запросто, поскольку именно в кризисное время все становится на свои места, делая сильных еще сильнее, а воров – вороватее и шустрее.
Напомним, власть открыла обнищавшим на карантине украинцам ломбарды.
Как сообщала Politeka, Подоляк рассказал, кто спасет страну в период кризиса.
Также Politeka писала, что Подоляк рассказал, кто обрек украинцев на новые страдания из-за коронавируса.