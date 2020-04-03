Скандальный экс-нардеп Игорь Марков, который сбежал из Украины в РФ, дерзко заявил о том, что Одесса якобы является "русским" городом

Такое заявление он сделал в эфире "Россия-1"на шоу Владимира Соловьева.

Кроме того, он утверждает, что Украина - это не государство.

"Я не считаю Украину каким-то государством, я считаю, это территория с признаками государственности. В истории Руси был такой период, назывался Великая смута, который продолжался 60 лет. Независимость Украины насчитывает 30 лет, для меня это не смута, а так - "смутка". Отсюда, когда Зеленский распродает украинскую землю, я считаю, что он ворует русскую", - заявил скандальный экс-депутат.

Кроме того, он считает, что Одесса русский город.

"Одесса - Южная Пальмира империи, мы всегда считались русским городом. Почему нас недавно записали в Украину и сегодня мы пытаемся говорить с точки зрения Украины? Это русские города! Это русские люди!", - разразился он.

Марков также намекнул на военные действия со стороны РФ в отношении Украины.

"Временно какая-то часть из них оболванена украинской пропагандой, какая-то часть предателей - отсюда надо исходить. ...Рак аспирином не лечится. Только радикальные действия могут восстановить порядок на этой русской земле", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что скандальная российская певица Юлия Чичерина заявила, что Донбасс вернется в состав Украины, когда сама Украина вернется в состав России.

Кроме того, она обвинила Украину в "грубом поведении к жителям Донецкой и Луганской областей, а РФ, в свою очередь, якобы может их "спасти".

Она считает, что якобы только так можно защитить русских, которых убивают на Донбассе.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

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