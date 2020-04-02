Одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян, которого называют отцом идеи "русского мира", сделал скандальное заявление в прямом эфире

Он заявил, что Украина должна продать России украинские земли, ведь якобы есть регионы, где права жителей Украины ущемляют.

Более того, он выразил уверенность в том, что эти земли не нужны Украине, ведь могут принести в будущем множество ненужных проблем. Такими нетрезвыми мыслями заядлый украинофоб поделился в прямом эфире телеканала Россия 1.

"Украина могла бы продать России земли исторической Новороссии, раз Киев не в состоянии дать широчайшие права всем регионам", - заявил невменяемый фанатик "русского мира".

По его словам, Украина якобы должна спасти свои территории и земли от иностранцев пока не стало слишком поздно. Для этого скандальный пропагандист предложил Украине продать территории России или же пересмотреть Конституцию, чтобы признать террористические республики "Л/ДНР".

"Нужно одновременно признать широчайшие региональные права Львова, Одессы, Южной Украины, Донбасса и других территорий, перестроить полностью государство и удержать всё. Мой вам совет, договоритесь за крупную сумму денег отдать нам всю "Новороссию". Договоритесь и получите какие-то преференции. Зачем вам нужны такие территории?" – заявил невменяемый Кургинян.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.