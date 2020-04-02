Голосование за новых министров финансов и здравоохранения показало, что в "Слуге народа" произошел раскол

Спикер Дмитрий Разумков поставил на голосование 30 марта кандидатуры на место министра финансов и министра здравоохранения - Сергея Марченко в Минфин и Максима Степанова на пост главы МОЗ, но депутаты не поддержали их назначения, их кандидатуры утвердили лишь после второго голосования.

Как сообщает Politeka.net, это событие прокомментировал политолог Андрей Золотарев для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, только после того, как на голосование приехал президент Украины Владимир Зеленский, Верховная Рада смогла проголосовать за назначение новых министров. Но в то же самое время голосование показало, что в монобольшинстве "слуг народа" произошел раскол.

"Зеленский показал, что все же он может добиться тех решений, которые ему нужны. Но, есть одно "но". В монобольшинстве "слуг народа" оказалось множество группок: "зеленовцы", "коломойцы", "птенцы гнезда". Голосование за новых министров показало, что монобольшиство раскололось", - отметил Золотарев.

Также он добавил, что "закон о земле", который был принят Верховной Радой, не все из "слуг народа" смогут спокойно принять. Кроме того, более 70% украинцев не довольны решением украинской власти об открытии рынка земли, что также может привести к тому, что в Раде начнется переполох из-за скандального закона.

"Недовольство 70% украинцев, а также других партий будет давить на монобольшинство. Если рейтинг Зеленского опустится ниже 40%, то монобольшинство распадется", - спрогнозировал политолог.

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

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