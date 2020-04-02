Украинская писательница Оксана Забужко рассказала о промахе Кремля в войне против Украины
По ее словам, Россия не рассчитывала на то, что после развала СССР Украина станет полноценным суверенным государством и даже будет отстаивать свою независимость на войне.
План Кремля предусматривал, что наша страна превратится во вторую Беларусь с бутафорской самостоятельностью. Такое мнение она высказала в интервью изданию Наше слово.
Кошевой сообщил о невосполнимой потере в Квартале 95: "Все произошло очень быстро"
Доллар и евро летят на дно, НБУ резко развернул курс валют: что происходит в обменниках
Русская Кардашьян засветила самые сочные места в прозрачной сетке: лучшие ракурсы
Драма в семье Кравец из "Квартал 95": что произошло с несовершеннолетней дочерью артистки
"По кремлевскому сценарию наша независимость должна была закончиться тогда, когда и белорусская. В Кремле не рассчитывали, что Украина – это надолго. Не представляли, что украинская независимость – это серьезное дело, что придется с Украиной воевать, ввязываться в кучу историй, из которых теперь они не знают, как выйти", – считает Забужко.
По словам Забужко, на самом деле история Европы после 1989 года еще не написана и радость от окончания холодной войны и развала СССР преждевременна. Также она показала истинную суть России, отметив, что все у них осталось, как и со времен СССР.
"На фасаде государства может быть написано РФ вместо СССР, можно заменить Коммунистическую партию на Московский патриархат, но институциональная преемственность "охранки большевистской" – остается", - заметила писательница.
Что касается Украины, то Забужко подчеркнула, что начиная с 90-х годов постоянно борется с агрессором. Порой это происходит несознательно, наугад и даже инстинктивно. И именно это доказывает тот факт, что украинцы оказались гораздо более сильным народом, чем им самим казалось.
Напомним, Оксана Забужко заявила, если РФ удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа.Как сообщала Politeka, Оксана Забужко заявила, что Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии.