Украинская писательница Оксана Забужко рассказала о промахе Кремля в войне против Украины

По ее словам, Россия не рассчитывала на то, что после развала СССР Украина станет полноценным суверенным государством и даже будет отстаивать свою независимость на войне.

План Кремля предусматривал, что наша страна превратится во вторую Беларусь с бутафорской самостоятельностью. Такое мнение она высказала в интервью изданию Наше слово.

"По кремлевскому сценарию наша независимость должна была закончиться тогда, когда и белорусская. В Кремле не рассчитывали, что Украина – это надолго. Не представляли, что украинская независимость – это серьезное дело, что придется с Украиной воевать, ввязываться в кучу историй, из которых теперь они не знают, как выйти", – считает Забужко.

По словам Забужко, на самом деле история Европы после 1989 года еще не написана и радость от окончания холодной войны и развала СССР преждевременна. Также она показала истинную суть России, отметив, что все у них осталось, как и со времен СССР.

"На фасаде государства может быть написано РФ вместо СССР, можно заменить Коммунистическую партию на Московский патриархат, но институциональная преемственность "охранки большевистской" – остается", - заметила писательница.