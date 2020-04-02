Украинская писательница Оксана Забужко рассказала о промахе Кремля в войне против Украины

По ее словам, Россия не рассчитывала на то, что после развала СССР Украина станет полноценным суверенным государством и даже будет отстаивать свою независимость на войне.

План Кремля предусматривал, что наша страна превратится во вторую Беларусь с бутафорской самостоятельностью. Такое мнение она высказала в интервью изданию Наше слово.

Популярные статьи сейчас

Кошевой сообщил о невосполнимой потере в Квартале 95: "Все произошло очень быстро"

Доллар и евро летят на дно, НБУ резко развернул курс валют: что происходит в обменниках

Русская Кардашьян засветила самые сочные места в прозрачной сетке: лучшие ракурсы

Драма в семье Кравец из "Квартал 95": что произошло с несовершеннолетней дочерью артистки
Показать еще

"По кремлевскому сценарию наша независимость должна была закончиться тогда, когда и белорусская. В Кремле не рассчитывали, что Украина – это надолго. Не представляли, что украинская независимость – это серьезное дело, что придется с Украиной воевать, ввязываться в кучу историй, из которых теперь они не знают, как выйти", – считает Забужко.

По словам Забужко, на самом деле история Европы после 1989 года еще не написана и радость от окончания холодной войны и развала СССР преждевременна. Также она показала истинную суть России, отметив, что все у них осталось, как и со времен СССР.

"На фасаде государства может быть написано РФ вместо СССР, можно заменить Коммунистическую партию на Московский патриархат, но институциональная преемственность "охранки большевистской" – остается", - заметила писательница.

российские военные, боевики, донбасс

Что касается Украины, то Забужко подчеркнула, что начиная с 90-х годов постоянно борется с агрессором. Порой это происходит несознательно, наугад и даже инстинктивно. И именно это доказывает тот факт, что украинцы оказались гораздо более сильным народом, чем им самим казалось.

"И это – после всего, что с нами делали в ХХ веке, и как нам каждый раз отсекали "голову", то есть элиту, как только она пробовала "отрасти". И тем не менее, при этой "отрубленной голове", при очень слабом понимании и осознании логики исторических процессов, преимущественно на каких-то бессознательных инстинктах, Украина, несмотря на все "бомбардировки из телевизора", смогла выстоять", – обнадеживающе сказала Забужко. 

 
Также Politeka писала, что Оксана Забужко унизила Путина.