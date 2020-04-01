Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что Российская Федерация якобы может пойти на масштабное вооруженное вторжение
Свою угрожающую речь главный шут Кремля приукрасил пафосными оборотами о грозном русском медведе, который наводит страх на весь мир.
Такими бредовыми идеями он поделился в эфире пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.
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"Венесуэльский сценарий нам развязывает руки в Украине. Молитесь, чтобы американцы войска не ввели в Венесуэлу. Я вам так скажу: многие, кто вот так ручкой на Россию делали, потом, когда зубы не досчитывались и не понимали, что происходит, говорили: "Так мы же шутили", - нагло заявил Соловьев в прямом эфире.
Он заявил, что одинаковая участь постигла уже международных террористов, которые хотели и считали, что могут "поставить Россию на колени", но якобы всевозрастающая мощь РФ не дала никому этого сделать.
"И в промежуточке — куча разных придурочков. Кончается всегда одинаково. Самая большая ошибка: вот не надо недооценивать медведя. Мы нападаем без предупредительной мимики, мы долго ждем, но когда нападем, мало никому не кажется!" - угрожающе заявил Соловьев.