Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что Российская Федерация якобы может пойти на масштабное вооруженное вторжение

Свою угрожающую речь главный шут Кремля приукрасил пафосными оборотами о грозном русском медведе, который наводит страх на весь мир.

Такими бредовыми идеями он поделился в эфире пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

"Венесуэльский сценарий нам развязывает руки в Украине. Молитесь, чтобы американцы войска не ввели в Венесуэлу. Я вам так скажу: многие, кто вот так ручкой на Россию делали, потом, когда зубы не досчитывались и не понимали, что происходит, говорили: "Так мы же шутили", - нагло заявил Соловьев в прямом эфире.

Он заявил, что одинаковая участь постигла уже международных террористов, которые хотели и считали, что могут "поставить Россию на колени", но якобы всевозрастающая мощь РФ не дала никому этого сделать.

"И в промежуточке — куча разных придурочков. Кончается всегда одинаково. Самая большая ошибка: вот не надо недооценивать медведя. Мы нападаем без предупредительной мимики, мы долго ждем, но когда нападем, мало никому не кажется!" - угрожающе заявил Соловьев.