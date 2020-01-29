Эта гражданка давно известна своей украинофобией

Блогер и адвокат Татьяна Монтян засветилась в Донецке на канале сепаратистов

Соотвествующие фото появились в соцсетях, передает Politeka.

О том, что отправилась в Донецк, скандальная Монтян сама сообщила 24 января на своей странице в Фейсбуке.

«Короче, я уже в Донецке. Бухаем пивасик с Жуковой», – написала она. Ольга Жукова – журналист «Комсомольской правды».

По информации»Антикора», в Донецке блогер отметилась в эфире местной пропагандистской программы «ОплотТВ», которую ведет российский журналист, поддерживающий боевиков Андрей Бабицкий. Вторым гостем эфира стал бывший «министр ДНР» Александр Кофман.

Позже Кофман написал в соцсети, что приезд Монтян вызвал недовольство у местных, однако напомнил, что с 2014 года «Татьяна – наш преданный друг и союзник».

В частности адепт «Новороссии» Роман Манекин не в восторге ни от слов Кофмана, ни от приезда этой дамы:

«Трудно, конечно, подозревать украинский патриотизм у человека, десятки лет занимавшегося в Москве борьбой с украинским национализмом и приехавшего в Донецк из олимпийского Сочи. В отличии от макеевского киоскера, входившего в жизнь мелким жульничеством при Ахметове. Но по сути, Кофман, считаю, прав: Монтян - их верный друг и союзник. Их. Не наш!».

Офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» опубликовал на своей странице в сети снимок Монтян с террористом Геннадием Дубовым.

«Комментировать не буду, а оставлю здесь. Интересно отреагируют на это правоохранительные органы? Или уже подогревают сценария «мир, дружба, жвачка»? Хотя о чем говорить, если представители разведки «Оплота» в столице нормально себя чувствуют», – написал он.

Ранее мы сообщали, что Монтян продолжает мечтать о том, чтобы Россия поглотила Беларусь и Украину. Об этом фанатка президента РФ Владимира Путина сообщила в видеоролике, который опубликовала в социальных сетях.

«Было бы неплохо устроить какую-нибудь федерацию Россия — Украина — Беларусь. Раньше были надежды, что Украина и Беларусь смогут жить самостоятельно. Но, скорее всего, «пиндосы» и Европка не дадут, и рано или поздно развалят Беларусь так же, как развалили нас», — сказала Монтян в эфире.

Напомним, обезумевшая Монтян наговорила на пожизненное новым заявлением об Украине.

А еще Politeka сообщала, что скандальная Монтян призвала к отделению Львовщины.

Также Politeka писала, что экс-регионалка оконфузилась заявлением о Томосе и Варфоломее.