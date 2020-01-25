25 января 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 42 года

За прошедший год он проделал головокружительный путь: еще в январе он был просто рейтинговым кандидатом, в перспективы которого не верили всерьез. А сейчас он, без преувеличения, центральная фигура украинской политики.

Родился Владимир Александрович Зеленский в 1978 году в Кривом Роге. До того как стать президентом он получил широкую известность как комедийный актер, продюсер и сценарист.

Свой путь шестой президент Украины начинал с КВН - в студенческие годы это стало его основным занятием.

Но начинал он вовсе не сразу с первых ролей - сначала занимался постановками танцевальных номеров, писал сценарии, и лишь со временем сам стал выступать “на большой сцене”.

Именно в "95-м квартале" Зеленский и "расцвел".