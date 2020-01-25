25 января 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 42 года
За прошедший год он проделал головокружительный путь: еще в январе он был просто рейтинговым кандидатом, в перспективы которого не верили всерьез. А сейчас он, без преувеличения, центральная фигура украинской политики.
Родился Владимир Александрович Зеленский в 1978 году в Кривом Роге. До того как стать президентом он получил широкую известность как комедийный актер, продюсер и сценарист.
Свой путь шестой президент Украины начинал с КВН - в студенческие годы это стало его основным занятием.
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Но начинал он вовсе не сразу с первых ролей - сначала занимался постановками танцевальных номеров, писал сценарии, и лишь со временем сам стал выступать “на большой сцене”.
Именно в "95-м квартале" Зеленский и "расцвел".
Помимо руководства “Студией Квартал”, Зеленский зарекомендовал себя и как медиа-менеджер.
Верхом актерской карьеры (после ролей Наполеона или героя-любовника) стал, конечно же, сериал “Слуга народа”.
Со временем он создал свой собственный “незалежный” аналог КВН - “Лигу смеха” в 2015 году.
1 января 2019 года на своей странице в Instagram Зеленский сообщил, что намерен стать президентом Украины и победил.
Напомним, Зеленский отомстил Путина, такого в Кремле не ожидали.
Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал, как у него хотели украсть партию «Слуга народа».
Также Politeka писала, что у Зеленского готовятся снизить налоги украинцам, озвучено сроки.