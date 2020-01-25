25 января 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 42 года

За прошедший год он проделал головокружительный путь: еще в январе он был просто рейтинговым кандидатом, в перспективы которого не верили всерьез. А сейчас он, без преувеличения, центральная фигура украинской политики. 

Родился Владимир Александрович Зеленский в 1978 году в Кривом Роге. До того как стать президентом он получил широкую известность как комедийный актер, продюсер и сценарист.

Свой путь шестой президент Украины начинал с КВН - в студенческие годы это стало его основным занятием.

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Но начинал он вовсе не сразу с первых ролей - сначала занимался постановками танцевальных номеров, писал сценарии, и лишь со временем сам стал выступать “на большой сцене”.

Именно в "95-м квартале" Зеленский и "расцвел".

Помимо руководства “Студией Квартал”, Зеленский зарекомендовал себя и как медиа-менеджер.

Верхом актерской карьеры (после ролей Наполеона или героя-любовника) стал, конечно же, сериал “Слуга народа”.

 Со временем он создал свой собственный “незалежный” аналог КВН - “Лигу смеха” в 2015 году.

1 января 2019 года на своей странице в Instagram Зеленский сообщил, что намерен стать президентом Украины и победил.

После триумфа на выборах он довольно сильно изменился: занятия спортом не прошли зря.

Сейчас Зеленский уже стал фигурой и мирового масштаба, за которым следят сотни и тысячи глаз.

Напомним, Зеленский отомстил Путина, такого в Кремле не ожидали.

Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал, как у него хотели украсть партию «Слуга народа».

Также Politeka писала, что у Зеленского готовятся снизить налоги украинцам, озвучено сроки.


 

 

 

 