Украинская актриса Ада Роговцева рассказала, что Украина должна сделать, чтобы пережить агрессию России
Своим мнением она поделилась, проведя исторические параллели "со самыми страшными страницами украинской истории с 37-го года", свидетелем которых она была лично.
"Я все время размышляла над тем, почему у Украины такая печальная история, когда запрещали язык, искажали историю, уничтожали людей, уничтожали их страшно – в войну и не в войну. И я была свидетелем этого. Я живу с 37-го года прошлого века. Мое время проходит, остаются дети, остаются внуки, правнуки. И за судьбу каждого из них рвется сердце", – уверяет она.
Роговцева призналась, что не допускает для себя никаких споров по поводу курса Украины на вступление в НАТО. Ведь во время войны с Россией Киев должен искать сильных союзников.
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"Я как женщина, как мать, как бабушка, как прабабушка не вижу ничего другого, чем НАТО. Потому что может тогда не будут сунуться, побоятся. Нас надо защитить. И лучшего защитника я не вижу", – уверена Ада Роговцева.
К слову, народная артистка и Герой Украины Ада Роговцева уверена, что подавляющее большинство россиян уверены, что украинцы по уровню ниже их.
Так, артиска заявила, что из-за этого они никогда не воспринимали и не собираются воспринимать наш народ как равный
Ада Роговцева длительное время работала в России и неплохо выучила их ментальность.
Причины агрессии россиян актриса видит в том, как их учили относиться к украинцам.
«Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, выдуманная речь, «младший брат». Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента. Они считают, что Крым русский и Севастополь «русский город» - это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них», – отметила Ада Николаевна.
Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.
А еще Politeka писала,что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.
Также мы писал о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.