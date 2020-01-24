Украинская актриса Ада Роговцева рассказала, что Украина должна сделать, чтобы пережить агрессию России

Своим мнением она поделилась, проведя исторические параллели "со самыми страшными страницами украинской истории с 37-го года", свидетелем которых она была лично.

"Я все время размышляла над тем, почему у Украины такая печальная история, когда запрещали язык, искажали историю, уничтожали людей, уничтожали их страшно – в войну и не в войну. И я была свидетелем этого. Я живу с 37-го года прошлого века. Мое время проходит, остаются дети, остаются внуки, правнуки. И за судьбу каждого из них рвется сердце", – уверяет она.

Роговцева призналась, что не допускает для себя никаких споров по поводу курса Украины на вступление в НАТО. Ведь во время войны с Россией Киев должен искать сильных союзников.

"Я как женщина, как мать, как бабушка, как прабабушка не вижу ничего другого, чем НАТО. Потому что может тогда не будут сунуться, побоятся. Нас надо защитить. И лучшего защитника я не вижу", – уверена Ада Роговцева.

К слову, народная артистка и Герой Украины Ада Роговцева уверена, что подавляющее большинство россиян уверены, что украинцы по уровню ниже их.

Так, артиска заявила, что из-за этого они никогда не воспринимали и не собираются воспринимать наш народ как равный

Ада Роговцева длительное время работала в России и неплохо выучила их ментальность.

Причины агрессии россиян актриса видит в том, как их учили относиться к украинцам.

«Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, выдуманная речь, «младший брат». Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента. Они считают, что Крым русский и Севастополь «русский город» - это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них», – отметила Ада Николаевна.

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

А еще Politeka писала,что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.

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