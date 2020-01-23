Певец заявил, что Россия должна извиниться, но при этом жестко высказался об Украине

Российский народный артист Александр Розенбаум заявил, что Россия должна «извиниться и покаяться» за «оккупацию» Эстонии, Латвии и Литвы

«Конечно, мы оккупанты Эстонии, Латвии и Литвы. Время было такое. И так сложилось. Но нужно извиниться и покаяться», – сказал он в интервью

Об Украине певец высказался более резко.

«Дорогие друзья, после Нюрнбергского трибунала называть улицы и проспекты именами Бандеры и Шухевича – это преступление. Для любой приличной и разумной страны это просто позор», – заявил он.

Ранее мы писали, что народный артист Российской Федерации Александр Розенбаум рассказал, готов ли выступать в Укриане.

Певец отметил, что ранее он уже выступал в западной Украине и там его встречали хорошо. Но сейчас артист не готов проводить там концерты.

"Нет, сегодня не готов. Я на западной Украине выступал много раз. Меня встречали прекрасно. Я никогда не отождествлял группу ненормальных с народом. Сегодня я не поехал бы потому, что у них там довольно сложная ситуация. Розенбаум – раздражитель для властей, для провокаторов. В одном флаконе два раздражителя – и москаль, и еврей одновременно. Чтобы не произошло из-за меня какое-то гражданское противостояние даже небольшой группы, я бы не поехал", - заявил Розенбаум.

Напомним, что Розенбаум резко высказался о героях Украины

Как сообщала Politeka, спасенная Розенбаумом девушка из Крыма потребовала деньги.

Также Politeka писала, что Розенбаума спасали врачи: пережил несколько часов ада.