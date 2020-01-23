Народная артистка и Герой Украины Ада Роговцева уверена, что подавляющее большинство россиян уверены, что украинцы по уровню ниже их

Так, артиска заявила, что из-за этого они никогда не воспринимали и не собираются воспринимать наш народ как равный

Ада Роговцева длительное время работала в России и неплохо выучила их ментальность.

Причины агрессии россиян актриса видит в том, как их учили относиться к украинцам.

«Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, выдуманная речь, «младший брат». Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента. Они считают, что Крым русский и Севастополь «русский город» - это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них», – отметила Ада Николаевна.

Кроме того, мы писали, что актриса Ада Роговцева заявила, что ВСУ обновились с 2014 года, когда началась гибридная война на Донбассе при прямом участии России.

Роговцева уверяет, что люди в Украине не могут видеть больших реформ в армии государства.

Об этом она заявила во время выступления на одном из телеканалов.

«На армию 2014-го года нельзя было смотреть без слез, потому что каждый, кто бывал на передовой мог увидеть, чем воевали эти парни, в чем они были одеты. Наши защитники стояли с пулеметами выпуска 20-х годов прошлого столетия», — заявила артистка.

Роговцева также добавила, что знает все изменения в войсках Украины в лучшую сторону не со слов, так как она постоянно ездит на фронт и общается с военными на местах.

Также актриса отметила, что во время общения о войне со своими коллегами из России задает только один вопрос, после чего они не могут ответить. Стоит только спросить, Украина хоть один сантиметр переступила на территорию Россию или нет, и у них больше нет аргументов.

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

А еще Politeka писала,что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.

Также мы писал о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.