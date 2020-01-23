Население Украины без учета оккупированных территорий и граждан, живущих за рубежом, составляет 37 млн 289 тысяч человек

Таковы результаты оценки явного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на брифинге в четверг, 23 января.

С 1 по 26 декабря 2019 года в Украине провели пробную перепись населения. В правительстве собрали информацию с различных источников: данные мобильных операторов и социологов, разных реестров и пенсионного фонда.

По результатам, 37 млн 289 тысяч человек - это количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года.

Результаты оценки свидетельствуют о том, что в Украине женщин почти на 3 млн больше чем мужчин: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.

По словам министра, главными причинами сокращения населения Украины является миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

По его данным, население Украины за счет трудовых мигрантов сократилось почти на 4 миллиона человек.

«Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 млн человек, но видимо этого цитировать не нужно, потому что это не точно. Где-то 3,8 млн человек за последние 10 лет. Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались работать или по другой причине - это же открытый вопрос. Это открытая статистика», - заявил министр.

Отметим, что полноценную перепись населения Украины – путем обхода и опроса населения – проводили за годы независимости только раз, 5 декабря 2001 года. Тогда общая численность населения Украины составляла 48 миллионов 457 тысяч человек. Из них городское население — 32,574 млн, или 67,2 %, сельское — 15,883 млн, или 32,8 %.

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