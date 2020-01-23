Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что Украина вскоре потеряет контроль над железной дорогой

Эту информацию глава Кабмина озвучил, выступая на Украинском завтрака в Давосе, передает Politeka.net.

По его словам, Украина планирует передать «Укрзализныцю» в управление немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на 10 лет.

Алексей Гончарук также подтвердил, что соответствующий меморандум о передаче компании был подписан вчера в Давосе, 22 января.

«Да, мы хотим передать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям и новым стандартам», — заявил глава правительства.

Выступая на Украинском завтраке в Давосе Алексей Гончарук также добавил, что детали и условия громкой сделки стороны еще обсуждают, но политическое решение уже было утверждено.

Ранее мы сообщали о том, что Укрзализныця планирует в очередной раз повысить стоимость проезда в пассажирских поездах.

Начиная с марта по декабрь 2020 года каждый месяц цена билетов будет расти на 2 процента, что по итогу даст подорожание на 22 процента.

К слову, коснется это всех категорий вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

Изменение тарифов в Укрзализныце объяснили тем, что предыдущий раз их пересматривали в 2018 году. За этот год якобы на 64% подорожали колеса для пассажирских вагонов и на треть запасные части к вагонам, поэтому украинцам стоит готовиться к очередному повышению цен.

Руководство Укрзализныци от нового повышения стоимости проезда планирует дополнительно получить около 700 миллионов гривен.

Напомним, в поезде «Укрзализныци» произошло очередное ЧП, только чудо спасло ребенка.

Как сообщала Politeka, адский поезд Укрзализныци довел украинцев до истерики.

Также Politeka писала, что «Укрзализныця» довела пассажиров до истерики, такого нигде не увидишь.