Сразу после публикации закон “О работе”, который готовило министерство экономики, получил непочетное звание “рабского”

Об основных нюансах закона пишет BBC News Украина.

Сразу после появления законопроект многим обозревателям не понравился. Кое-кто назвал его "рабским", в то время как в правительстве считают реформу прогресивной.

Авторы законопроєекту говорят, что он должен заменить Кодекс законов о труде, что в Украине регулирует трудовые отношения уже более 50 лет. За это время многие аспекты жизни в корне изменились.

Авторы предлагают нововведения в виде регуляции сфер фриланса, удаленной и временной работы. Профильный министр Тимофей Милованов говорит, что он защищает как работнико, так и работодателей, но далеко не все так считают.

Основой отношений работодателя и работника становится трудовой договор, который можно будет заключать в письменном или в электронном виде. Закон дает свободу действий, и фиксирует лишь некоторые рамки для договоренностей.

Именно в договоре стороны должны прописать все права и обязанности, взаимную ответственность, описание и продолжительность работы и отдыха, компенсацию при увольнении по инициативе работодателя и сроки уведомления о прекращении договора.

Тогда как сейчас существуют только три вида договоров - бессрочный, срочный и время выполнения работ, в проекте их гораздо больше.

Не почетное звание “рабский” законопроект правительства получил, вероятно, за то, что он дает роботодавецю право уволить работника "день в день".

Впрочем, если работодатель пожелает так уволить работника ему придется заплатить немалый штраф, который зависит от стажа работника на предприятии. Если работник работал более 10 лет, срок уведомления должен составлять не менее 90 дней, если сотрудник проработал более 5 лет - не менее 60 дней, свыше полугода - не менее 30 дней.

Однако віідносини ми работодателем и работником не является полностью "зеркальными". Работника имеют право уволить, если он два раза в течение года нарушил договор. Сколько раз имеет право нарушить договор работодатель, вообще не указано.

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