Навіть за дорогого тарифу та правильного розміщення роутера швидкість домашнього інтернету може залишати бажати кращого.

Перш ніж звертатись до провайдера або купувати нове обладнання, можна спробувати покращити з'єднання за допомогою доступних способів.

Однією з найпоширеніших причин низької швидкості Wi-Fi є перевантаженість каналів зв'язку, особливо в багатоквартирних будинках. Численні роутери сусідів використовують одні й самі частоти, що створює перешкоди і знижує якість з'єднання.

Для збільшення швидкості інтернету варто вручну змінити канал вашого роутера. Зробити це можна так:

Зайдіть у налаштування роутера. Для цього відкрийте браузер та введіть адресу, наприклад, 192.168.0.1 або 192.168.1.1 . Перейдіть на вкладку "Бездротовий режим". Знайдіть пункт, який відповідає за номер каналу Wi-Fi.

Виберіть менш завантажені канали. Оптимально налаштувати 10, 11 чи 12, оскільки вони використовуються рідше. Збережіть зміни та перезавантажте пристрій.

Правильне розміщення роутера також відіграє важливу роль. Його не слід встановлювати біля вікон, дверей чи близько до сусідських стін, оскільки це посилює вплив чужих сигналів. Найкраще встановити пристрій ближче до центру квартири, щоб сигнал рівномірно поширювався по всіх приміщеннях.

Для аналізу завантаженості каналів можна використовувати безкоштовні програми, наприклад Wi-Fi Analyzer . Встановіть програму, перейдіть в меню "Аналіз", щоб побачити, які канали найбільш вільні. Це допоможе вибрати оптимальний варіант для вашого пристрою.

Багато роутерів за промовчанням працюють на перших дев'яти каналах, через що вони часто перевантажені.

Якщо ваш роутер оснащений функцією автоматичного вибору оптимального каналу, обов'язково увімкніть це налаштування. Однак у старих моделях вона може бути відсутня, тому ручне налаштування стане відмінним рішенням.

Останні новини України:

Що не можна тримати поряд із телефоном: список речей, які можуть зашкодити смартфону.

Українців закликали споживати менше електроенергії: до Міненерго пояснили, як це зробити.

Взимку може бути відключень світла: в ДТЕК назвали єдину умову.