Обрізка плодових дерев — це критично важлива процедура, яка безпосередньо впливає на їхнє зростання, здоров'я та врожайність.

Жовтень — це саме той час, коли багато садівників активно займаються підготовкою своїх насаджень до зими.

Однак варто пам'ятати, що в цей період дерева перебувають у стані спокою, тому їхня здатність до загоєння стає обмеженою. Щоб не нашкодити рослині восени найкраще зосередитися на видаленні сухих, мертвих та уражених гілок. Це дозволить деревам зосередити свої сили на здоровому зростанні та запобігти поширенню хвороб.

Видалення мертвих гілок. Перш ніж розпочати обрізку, перевірте дерево на наявність сухих і мертвих гілок. Всі такі елементи слід видалити якомога ближче до стовбура. Після обрізання обов’язково обробіть зрізи садовим варом. Це прискорить процес загоєння.

Обрізання зламаних гілок. Якщо гілка зламана, але ще жива, обріжте її на пів сантиметра вище нирки, яка спрямована від центрального стовбура. Це дозволить рослині зосередити свої сили на відновленні здорових частин.

Видалення уражених гілок. Гілки, які піддалися інфекції або мають тріщини, також слід видалити, оскільки вони можуть стати джерелом хвороб для здорових ділянок дерева.

Використання чистих інструментів. Не забувайте про чистоту інструментів. Використовуйте стерильні секатори та ножиці, щоб уникнути перенесення шкідливих мікроорганізмів з однієї гілки на іншу. Це особливо важливо в періоди, коли дерева мають ослаблену імунну систему.

Інструменти для обрізання. Уникайте використання бензопил або електропил для обрізання живих гілок. Ці інструменти підходять лише для сухих гілок. Для обрізання товстих гілок краще використовувати ручну пилку, яка дозволяє контролювати процес і мінімізувати травми дерева.

Дотримуючись цих простих, але ефективних рекомендацій, ви зможете не лише зберегти здоров’я своїх плодових дерев, але й забезпечити їх активне зростання в наступному сезоні.

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