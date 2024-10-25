Восени, коли багато дачників вважають за краще закінчити садові роботи та підготуватися до зими, існує ряд рослин, які варто висадити саме в цей час.

Жовтень — це період, коли можна активно працювати на своїй ділянці і створити основи для майбутнього врожаю.

Існують певні види рослин, посадка яких восени приносить більше переваг, ніж весною По-перше, восени значно більший вибір якісних саджанців, а по-друге, рослини встигнуть укоренитися до морозів, що забезпечить їм більш успішний старт навесні.

Однією з найпопулярніших рослин, яку варто висадити восени, є яблуня. Перед тим як садити, потрібно викопати посадкову яму, яка буде достатньо глибокою для комфортного розміщення коренів. Для "заправки" ями рекомендується використовувати органічні добрива: 2-3 відра перегною, півкіло деревних залишків, 400 грам суперфосфату та приблизно 200 грамів калійного добрива. Важливо, щоб коренева шийка дерева залишалася на рівні країв ями, і після посадки ґрунт потрібно добре полити.

Ще одним відмінним варіантом для осінньої посадки є смородина. Вона швидко приживається і починає плодоносити. Після посадки не забувайте обрізати рослину, щоб стимулювати її ріст. Аґрус також прекрасно підходить для осінньої посадки, тому не втрачайте можливості забезпечити свій сад цими смачними ягодами.

Проте не всі рослини рекомендується висаджувати восени. Наприклад, груша не так добре переносить осінню посадку, тому краще залишити її для весни. Також не варто садити полуницю та малину в цю "золоту" пору року. Вони потребують особливих умов для приживлення, і осінні морози можуть негативно вплинути на їх розвиток.

Отже, у жовтні у вас ще є можливість створити чудовий сад, висадивши яблуні, смородину та аґрус. Не зволікайте — запасіться саджанцями та добривами і вперед!

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