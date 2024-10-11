Не гайте часу — створіть власний міні-город на підвіконні і насолоджуйтесь смачними стравами з ароматом свіжого кропу!

Вирощування кропу на підвіконні — це не лише приємне хобі, а й чудова можливість завжди мати під рукою свіжу ароматну зелень для приготування улюблених страв.

Цей однорічний пряний представник флори не тільки додає смаку салатам, супам і другим стравам, а й володіє багатьма корисними властивостями. Проте, щоб отримати багатий урожай, потрібно дотримуватись певних правил.

Перше, на що варто звернути увагу, — це сорт кропу. Для домашнього вирощування найкраще обирати невибагливі, високоврожайні варіанти, які добре ростуть навіть при обмеженому освітленні. Ідеальними сортами є «Спаржевий букет», «Супердукат», «Грибовський» та «Пучковий». Перед посадкою насіння слід замочити у воді кімнатної температури на 12-24 години, що стимулює їх ріст.

Ґрунт також має велике значення для успішного вирощування кропу. Найкраще підходить легкий, живильний ґрунт із нейтральною реакцією.

Для оптимального росту кропу важливо вибрати правильне місце. Навесні та восени найкраще розміщувати горщики на південному підвіконні, де більше світла. У разі недостатнього освітлення вам знадобляться додаткові лампи, аби забезпечити «світловий день» тривалістю не менше 15 годин.

Підготовка до посіву передбачає дотримання кількох етапів. Спочатку на дно горщика потрібно покласти дренаж, щоб запобігти застою води. Далі насипаємо ґрунт і ущільнюємо його. Потім замочене насіння викладаємо на відстані один від одного. Посипаємо землею товщиною 2 см та злегка ущільнюємо. Поливаємо теплою водою і накриваємо харчовою плівкою, щоб створити парниковий ефект. Горщик слід тримати у теплому місці з температурою близько +20 градусів.

Кріп на підвіконні потребує регулярного поливу. Важливо, щоб ґрунт не пересихав, але й не був перезволожений. Раз на день потрібно перевертати горщики, аби пагони росли прямо, не нахиляючись у бік.

Після 30 днів з моменту появи сходів, можна приступати до збору врожаю. Щоб постійно мати свіжий кріп, рекомендовано проводити посадки щотижня, що дозволить вам регулярно насолоджуватись смаком цієї чудової зелені.

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