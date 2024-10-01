З настанням осені важливо забезпечити правильний догляд за трояндами, щоб ці чутливі рослини пережили зиму і радували вас пишним цвітінням наступного року.

Садівники повинні врахувати кілька ключових моментів для підготовки своїх троянд до морозів.

По-перше, варто зменшити полив. Хоча нові рослини потребують регулярного зволоження, восени їхній потреба у воді зменшується. Після укорінення троянди отримують достатньо вологи природним шляхом, тому слід поливати їх рідше, але рясно. Це запобігає гниттю коренів у прохолодну пору.

По-друге, підгодівля — це ще один важливий етап. Восени не рекомендується використовувати добрива з високим вмістом азоту, оскільки це може призвести до утворення нової, вразливої до морозів, зеленої порослі. Натомість варто обрати добрива з калієм і фосфором, щоб зміцнити рослини перед зимівлею.

Третій важливий момент — очищення ділянки навколо троянд. Вилучення бур’янів та хворого листя не лише покращує зовнішній вигляд саду, але й запобігає розвитку шкідників і захворювань.

Далі слідує обрізка. Важливо видалити всі пошкоджені або мокрі квітки. Обрізати троянди рекомендується в середині жовтня, дотримуючись правил: використовувати чисті інструменти та зрізати пагони на висоту 30-40 см для звичайних сортів.

Наступним кроком є мульчування. Товстий шар органічної мульчі допоможе зберегти помірну температуру ґрунту, захищаючи кореневу систему від екстремальних перепадів.

Останнім етапом є укриття троянд. Штамбові рослини обв'язують мішковиною, а плетисті знімають з опор і укривають торфом. Важливо це зробити до настання морозів, щоб захистити рослини від сильних холодів.

Цей осінній догляд допоможе вашим трояндам успішно пережити зиму та порадувати вас своїм цвітінням навесні!

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