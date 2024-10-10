Це шоколадне печиво не зможе залишити когось, хто його спробує, байдужим, особливо якщо мова йде про дітей.

Українська шеф-кухарка Ліза Глінська дала рецепт надзвичайно смачного шоколадного печива Брауні з маршмеллоу.

Щоб приготувати шоколадне печиво Брауні, вам знадобляться такі інгредієнти:

100 г яєць (2 шт.)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

200 г чорного шоколаду (54-60%)

50 г вершкового масла

100 г борошна (3 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою)

5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)

2 г солі (2/5 ч. л.)

Для маршмеллоу:

150 г цукру (6 ст. л. з гіркою)

50 мл води (1/4 склянки)

8 г желатину (1,5 ч. л.)

40 мл води (для желатину)

Змішайте розтоплений шоколад з вершковим маслом до однорідної консистенції. Окремо змішайте борошно, розпушувач та сіль.

В окремій мисці збийте яйця кімнатної температури з цукром. Додайте шоколадну суміш до яєць, потім додайте борошняну суміш. Перемішайте до однорідності.

Перекладіть тісто в кондитерський мішок, відсадіть порції на пергамент (по 6 см в діаметрі). Випікайте в розігрітій до 175 градусів духовці протягом 12 хвилин. Охолодіть печиво.

Для маршмеллоу: змішайте желатин з 40 мл води та залиште на 10-15 хвилин. В сотейнику змішайте воду і цукор. Варіть до 118 градусів, не перемішуючи.

Перелийте сироп у комбайн, додайте желатинову масу. Збивайте до збільшення об'єму.

Викладайте маршмеллоу на половинку печива, накривайте другою половинкою. Залишок маршмеллоу можна відсадити на пергамент. Шоколадне печиво Брауні готове!

Цей рецепт від лізи Глінської підходить для зберігання в паперовій коробці до 5-6 днів. Смачного!

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