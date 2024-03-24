Українцям дали корисні та практичні поради щодо ведення домашнього господарства, у тому числі і лайфхаки щодо ефективного чищення екранів телевізорів, щоб уникнути розводів.

Як кажуть досвідчені домогосподарки, щоб досягти бездоганних результатів при протиранні екрана телевізора, рекомендується використовувати економічне рішення.

По-перше, відключіть обладнання від розетки, щоб запобігти непередбаченим подіям і покращити видимість бруду на чорному екрані. Перш ніж приступати до процесу очищення, дайте обладнанню повністю охолонути.

Під час очищення екрана використовуйте м'яку тканину без ворсу, щоб не пошкодити захисне покриття. Для видалення стійких липких слідів використовуйте спеціальний засіб для чищення, призначений для екранів.

Також дуже важливо не розпорошувати речовину безпосередньо на телевізор; замість цього нанесіть його на суху тканину та обережно протріть нею обладнання.

Увімкніть електроприлад лише після того, як екран повністю висохне. У тих випадках, коли спеціалізований засіб для чищення виявляється неефективним, можна приготувати розчин, використовуючи рідке мило або столовий оцет. Однак після цього обов'язково протріть обладнання насухо іншою тканиною.

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