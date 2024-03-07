Фільтр витяжки - це серце вашої кухні, що відіграє життєво важливу роль у підтримці її чистоти та здоров'я.

Якщо фільтр витяжки не працює належним чином, ви можете вдихати забруднюючі речовини щоразу, коли готуєте.

Декілька простих порад про те, як очистити фільтр витяжки.

Для початку зніміть фільтр із витяжки.

Перш ніж розпочати чищення фільтра витяжки, переконайтеся, що вона вимкнена. Фільтр слід знімати, коли витяжка охолоне.

Помістіть фільтр витяжки в мильну воду та залиште на 20 хвилин.

Використовуйте м'який засіб для чищення фільтра витяжки без відбілювача або кондиціонера для білизни.

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Промийте фільтр для витяжки чистою водою, щоб видалити залишки мила.

Далі обов'язково промийте фільтр для витягування чистою водою, щоб видалити залишки мила. Використовуйте теплу воду і продовжуйте полоскати доти, доки вода не стане прозорою і ви не перестанете відчувати запах мила, коли вдихає її.

Дайте фільтру для витяжки повністю висохнути

Після очищення фільтра витяжки дайте йому повністю висохнути. Це може тривати від 24 годин до тижня, залежно від матеріалу, що використовується у вашому фільтрі.

Якщо ви поспішаєте і не хочете чекати так довго, використовуйте фен на слабкому вогні (або в режимі прохолодного повітря) і подуйте на нього, поки він повністю не висохне - це займе близько 20 хвилин!

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