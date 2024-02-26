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21 березня – 19 квітня Овен, У роботі та господарстві Помірність та Колесо Фортуни: це безпечний час, але настільки рутинне, що хочеться вирватися з нього. Незабаром ви побачите світло, яке приведе вас до несподіваного успіху. У коханні та оточенні Повішений і Паж Жезлов: темна таємниця поки що залишиться в тіні. Ретельно аналізуйте всі ситуації та людей, з якими спілкуєтесь. Незабаром людина повідомить вас про проект, в якому ви будете прийняті до уваги. У здоров'я та вашої енергії Трійка Кубків та Імператриця: провідну роль гратимуть ваші суглоби. Нічого серйозного, але краще перестрахуватись. Ваш творчий потенціал хоче кудись утекти. Ви пропонуєте розваги, відмінні від спорту, щоб проектувати цю енергію. Ваш колір та щасливе число: чорний та 5. ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Телець, У роботі та економіці Сонце та Сила: справи рухатимуться вперед. Відбудуться географічні зрушення із довгостроковими вигодами. Стережіться жадібності. У вас з'являться кошти, які дозволять вам і надалі розширювати свою економіку. У коханні та оточенні П'ятірка Кубків та Шістка Треф: ви всім не довіряєте. Це призводить до того, що ваші емоції пригнічуються і досягають токсичної точки всередині вас. Насправді ви зіткнетеся з кількома конфліктами у своєму оточенні. Що стосується здоров'я і вашої енергії, Дев'ятка Монет і Паж Меч: залиште позаду поганий розпорядок дня, який призводить до малорухливої ​​поведінки або порушень відпочинку. Іноді ви досягаєте стану розуму, в якому навіть не знаходитеся, і починаєте проходити через трохи розмиті частини вашого несвідомого. Ваш колір та щасливе число: фіолетовий та 0. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Близнюки, У роботі та економіці Двійка Меч і Туз Монет: у вас є можливість ясно говорити та розширювати свої можливості, щоб інші брали вас до уваги. Ваші фінанси зростають і покращаться у короткостроковій перспективі. У коханні та оточенні Двійка Монет та Королева Меч: ви знайшли своє місце і задоволені ним. Є гармонія, стабільність, і ти сподіваєшся, що завжди прийде щось хороше, принаймні на якийсь час. Чоловіча фігура з ясними очима буде більш актуальною, ніж будь-коли, щоб впоратися з будь-якими емоційними проблемами, які можуть виникнути у вас. У здоров'я та вашої енергії, Королева Кубків та Трійка Монет: є попередження проти падінь, порізів та опіків. Вас відрізнятиме енергія єднання та прихильність до свого внутрішнього «я». У вас з'явиться впевненість у собі. Ваш колір та щасливе число: Помаранчевий та 2. РАК

21 червня – 22 липня рак, У роботі та економіці Папа та Десятка Кубків: вся робота, яку ви робите, не буде винагороджена належним чином, тому вимагайте цього. Певна закономірність повториться щодо додаткових витрат. У коханні та оточенні Десятка Жезлов та Королева Жезлов: у вас є відчуття покинутості або того, що на вас не звертають особливої ​​уваги. У тому, що ви відчуваєте, винен епізод із вашого далекого минулого, і ви знаєте, що це таке. Чоловіча фігура звернеться до вас зневажливим тоном, від чого ви ще більше постраждаєте. За здоров'я та енергії, Король Кубків і Двійка Кубків: принаймні, ваш розум має надзвичайну силу духу, щоб нести такий вантаж. Можливо, вас мучить безсоння, біль у голові та шиї. Ви випромінюєте чудову вібрацію, але її необхідно дуже сфокусувати, щоб скористатися її перевагами. Ваш колір та щасливе число: Фісташковий та 5. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Лев, У роботі та господарстві Вісімка Жезлов та Вісімка Кубків: будь-яку проблему ви розглядатимете як велику перешкоду на своєму шляху. Ваш розум зосередиться на свого роду контратаці, яка зашкодить вашому способу роботи. Фінансовий зиск матиме несподіваний чинник. У коханні та оточенні Смерть і Четвірка Меч: ситуації будуть розвиватися швидко і часу для прийняття важливих рішень не вистачатиме. Тримайтеся подалі від проблем своїх друзів. Цього разу вам не доведеться висловлювати свою думку чи когось захищати. У здоров'ї та вашій енергетиці Сімка Кубків та Четвірка Жезлов: ви накопичуєте шкідливі для організму речовини, не обов'язково ліки. Не витрачайте енергії на те, що не має рішення під вашою відповідальністю. Подбайте про це прямо зараз. Ваш колір та щасливе число: Охра та 8. ДІВА

23 серпня – 22 вересня Діва,

У роботі та економіці Трійка Жезлов та Четвірка Монет: переосмисліть свій підхід до роботи. Можливо, ваша робота зроблена добре, але зображення, яке ви створюєте, не відповідає дійсності. Якщо ви комусь щось винні, прийміть на себе зобов'язання якнайшвидше, оскільки ситуація може змінитися.

У коханні та оточенні Туз Кубків та Башта: будь-яка ваша спільна мета може постраждати від усієї перевантаженості розпорядком дня та нестачі часу. Покладіться на загальну організацію та встановіть певний час для планів. Сім'я зіткнеться з глибокою проблемою, що сягає корінням у покоління.

У здоров'я та вашої енергії, Четвірка Кубків та Колісниця: необхідний внесок енергії для досягнення щоденної мети. Особлива увага кровообігу та стопам.

Ваш колір та щасливе число: Коричневий та 3.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези,

В роботі та економіці Вісімка Монет та Справедливість: на вас чекають великі успіхи, досягнення гармонії та надії на середньострокові майбутні пропозиції. Ви отримаєте додаткову суму за рахунок азартних ігор, платежів, боргів чи подарунків.

У коханні та оточенні Дев'ятка Кубків та Місяць: чекають цікаві зустрічі, які змусять по-іншому поглянути на способи взаємин. Інтерес до вас зростатиме в міру вашого просування у розмові. Ви той, хто вирішує, кого хочете мати у своєму житті. Будь то партнер, друг чи член сім'ї, не переоцінюйте такі стосунки.

У здоров'я та вашої енергії, Імператор та Диявол: перевірте стан свого здоров'я. Навіть якщо болю немає, віруси та бактерії мовчки роблять свою роботу.

Ваш колір та щасливе число: синій та 8.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

скорпіон,

У роботі та господарстві Лицар Жезлов та П'ятірка Меч: ви можете зазнати удару нижче пояса, який змусить все переглянути. Якщо так, не здавайтесь, тому що перед вами відкриваються можливості. Не покладайтеся на наявні у вашому розпорядженні матеріальні резерви. Це не страхування життя.

У коханні та оточенні, Лицар Монет і Чарівник: ви зробите великий крок, який зміцнить цей особливий зв'язок. Необхідно досягти прогресу та закласти фундамент. Родич попросить вас про делікатну послугу, на яку ви погодитеся, але без особливих зусиль.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Вісімка Мечів та П'ятірка Жезлов: відпочинок домінуватиме більшу частину дня. Ти не в настрої для життя танців. Ви побачите, що деякі сприйняття почнуть зникати, і ви розплющите очі.

Ваш колір та щасливе число: Індіго та 3.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець,

У роботі та господарстві Король Жезлов та Сімка Мечів: ви все ще на правильному шляху чи принаймні на стабільному. Ви можете бути спокійним, тому що активності вам не буде. Ви зможете покрити свої витрати із значним прибутком.

У коханні та оточенні Лицар Кубків та Шістка Меч: ви хочете взяти кермо правління своїм особистим життям за допомогою великого проекту чи зобов'язання, без необхідності, щоб це було з кимось ще. Ви відчуєте необхідність об'єднатися з друзями та соціальними групами, щоб розважитись та залишити стрес позаду.

По здоров'ю та енергії, Жриця і Туз Меч: ви йдете свинцевими ногами, тому що не знаєте, як все відбуватиметься. Продумайте все заздалегідь і не дозволяйте собі захопитися нервозністю.

Ваш колір та щасливе число: Рожевий та 5.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг,

У роботі та господарстві Зірка та Дев'ятка Меч: з'являються нові перспективи та бажання знайти щось краще, і у вас є всі шанси, що так і буде. Коли ми ризикуємо, ми маємо можливість програти, тому майте на увазі, що ви виграєте та програєте у фінансовому відношенні, якщо зробите рішучий крок.

У коханні та оточенні Король Меч і Десятка Монет: емоції перебувають у позитивному моменті вашого життя. Вам слід попрацювати над їхньою екстерналізацією. Шукайте міст, щоб зв'язатися з іншими та передати свій емоційний та психічний стан.

У здоров'я і вашої енергії, Король Монет і Двійка Жезлов: перш ніж вирушити в дорогу, зверніться за порадою. Ваше нетерпіння порушує ваші плани, і вам доведеться починати все спочатку.

Ваш колір та щасливе число: Білий та 8.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій,

У роботі та економіці Сімка Жезлов та Паж Кубків: у робочому колективі буде радість та бадьорість, як для себе, так і для колеги. Ви зможете дозволити собі із зайвою самовпевненістю заглибитись у гострі питання, які важко вирішити.

У коханні та оточенні Лицар Мечів і Шістка Кубків: почуття, з якими ви народжуєтеся, мають характер дитини. Чистота і невинність присутні, але нам потрібна дисципліна і прихильність рухатися вперед з іншою людиною.

У здоров'я та вашої енергії, Шістка монет і Туз Жезлов: пийте більше води. Шкіра стає сухішою, як і м'язова структура. Психічний блок перешкоджає функціям тіла. Подбайте про це зараз.

Ваш колір та щасливе число: жовтий та 7.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби,

У роботі та економіці Паж Монет та Закохані: колега чи начальник довірить вам нову роль. Ви опинитеся на висоті і доведете, що ви гідні золота. Економіка буде стійкою для невеликих проектів та ідей, які ви хочете реалізувати.

У коханні та оточенні Сімка Монет та Десятка Меч: одна сторона не дає того, що винна. У відносинах один завжди тягне більше, ніж інший. Занадто багато додаткової енергії відсутнє, і це уповільнить стосунки. Питання суджень чи досліджень буде вирішено сприятливо.

У здоров'я та вашої енергії Путівник і П'ятірка монет: ваше фізичне відчуття хороше, але психічне потребує перелому. Жертовність вимагає енергії, а вона, у свою чергу, перетворюється на результат.

Ваш колір та щасливе число: Бірюзовий та 2.

Джерело: magic.horoscope.

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