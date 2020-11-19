Разом з впливом на Кавказі Путін втрачає і дуже прибутковий ринок

Поразка, якої зазнала Вірменія від Азербайджану у війні за Нагірний Карабах, найболючіше вдарила по Росії

І доля невизнаної НКР в цьому конфлікті хвилювала Путіна найменше, пише на своїй сторінці в соцмережі український політолог Віктор Таран.

Справа в тому, що рік тому Туреччина і Азербайджан офіційно запустили Трансанатолійський газопровід TANAP, який істотно сприяв зменшенню залежності Європи від російського газу.

Газопровід потужністю 16 млрд кубометрів на рік і вартістю 6,5 млрд доларів, долаючи територію Туреччини, зі сходу на захід проходить територією Азербайджану, Грузії та Туреччини, де з'єднується з Трансадріатичним трубопроводом (ТАР), який запустили днями.

Його потужність надалі може зрости до 31 млрд. кубів на рік.

При чому ж тут війна, запитаєте ви. Вся справа в тому, що частина газопроводу ТАР, по трубах якого в Європу почав надходити конкурентний для Газпрому азербайджанський газ, проходить по території Товузького району Азербайджану. Який, до речі, не є частиною Нагірного Карабаху.

Війна ж почалася влітку на кордоні Товузького району Азербайджану і Тавушської області Вірменії.

"Так і навіщо там проводити бойові дії? Відповідь напрошується. Щоб знищити, вивести з ладу азербайджанський газопровід", – підкреслив автор.

Однак події почали розвиватися за сценарієм, якого ніяк не очікували в Кремлі.

"Азербайджан розгромив вірмен, а Туреччина вводить війська, які, в першу чергу, повинні захистити Трансадріатичний газопровід TAP. Тому Росії завдано чергового геополітичного удару. Азербайджанський газ в Європу, Туреччина (тобто по суті НАТО) в Азербайджані і Південному Кавказі, а Путіну залишається будувати бункери і зривати злість на своєму народі. Це гарні новини, оскільки наближають нас до перемоги над Мордором", – резюмував політолог.

Раніше ми інформували, що Ердоган підписав указ про відправку турецьких миротворців в Азербайджан. Вони пробудуть там рік.

Нагадаємо, впливу Кремля завдано колосальної шкоди, процес розпаду не зупинити.

Як повідомляла Politeka, Туреччина й Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.

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