Прихильники РФ опинилися у Верховній Раді і хочуть "підірвати проєвропейський наратив" в Україні
Так, олігархи все ще телефонують суддям і командують ними, а союзники Росії сидять у Верховній Раді і роблять все можливе, щоб підірвати українську демократію.
Таку думку озвучила тимчасово повірена у справах Посольства США в Україні Христина Квін, передає "Судово-юридична газета".
Дипломат звернула увагу на два важливих виклики щодо євроатлантичної інтеграції, які має реалізувати Україна. В іншому випадку наша країна не зможе показати досягнення в цьому питанні.
Долар впаде, знайдена заміна популярній валюті: "Пандемія стимулювала попит на..."
Обірвалося життя цілителя, який рятував Данилка і Кіркорова, залишилося пророцтво про вірус: "Особливо небезпечним буде до…"
"Класна старушка": 47-річна Корольова оголила зону декольте по максимуму, відповівши на зраду Тарзана
Розлучення Христини Орбакайте з чоловіком, з'явилися фото, які все пояснюють, і реакція Галкіна: "Дитина щаслива"
Вона переконана, що Україна бореться з агресією РФ на багатьох фронтах: Донбас, Крим, кібератаки, і дезінформація, яка поширюється з території РФ, а також через союзників Росії, які сидять і у Верховній Раді.
Крім того, перед українською державою стоять внутрішні виклики по боротьбі з корупцією. І важливо, щоб реалізація обох відбувалася одночасно.
За її словами, фахівці бачать спроби з боку "союзників РФ підірвати проєвропейський наратив України і сформувати антизахідний". Вона уточнила, що це робиться в тому числі за допомогою медіахолдингів і соціальних мереж.
Також Квін вказала на те, що в Україні "особисті інтереси" деяких що ззовні намагаються управляти внутрішніми справами країни. Прагнуть керувати нею, хочуть збагатитися і домогтися того, щоб спроби України в напрямку євроатлантичної інтеграції провалилися.
Нагадаємо, у США попередили, навіщо Кремлю Чорне море.
Як писала Politeka, Україна отримає суттєву допомогу від США для захисту Азовського моря.
Також Politeka писала, екс-прем'єр Гончарук налякав новою зовнішністю після візиту в США/