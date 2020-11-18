Хто міг таке допустити?

Прихильники РФ опинилися у Верховній Раді і хочуть "підірвати проєвропейський наратив" в Україні

Так, олігархи все ще телефонують суддям і командують ними, а союзники Росії сидять у Верховній Раді і роблять все можливе, щоб підірвати українську демократію.

Таку думку озвучила тимчасово повірена у справах Посольства США в Україні Христина Квін, передає "Судово-юридична газета".

Дипломат звернула увагу на два важливих виклики щодо євроатлантичної інтеграції, які має реалізувати Україна. В іншому випадку наша країна не зможе показати досягнення в цьому питанні.

Вона переконана, що Україна бореться з агресією РФ на багатьох фронтах: Донбас, Крим, кібератаки, і дезінформація, яка поширюється з території РФ, а також через союзників Росії, які сидять і у Верховній Раді.

Крім того, перед українською державою стоять внутрішні виклики по боротьбі з корупцією. І важливо, щоб реалізація обох відбувалася одночасно.

За її словами, фахівці бачать спроби з боку "союзників РФ підірвати проєвропейський наратив України і сформувати антизахідний". Вона уточнила, що це робиться в тому числі за допомогою медіахолдингів і соціальних мереж.



Також Квін вказала на те, що в Україні "особисті інтереси" деяких що ззовні намагаються управляти внутрішніми справами країни. Прагнуть керувати нею, хочуть збагатитися і домогтися того, щоб спроби України в напрямку євроатлантичної інтеграції провалилися.

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