В окупованому Криму може бути ядерна зброя, яка розміщується недалеко від населених пунктів
Можливості РФ в цій сфері в Криму досить великі, а кілька об'єктів для зберігання подібної зброї там були створені ще при СРСР.
Про це розповів заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос в інтерв'ю для Апострофа.
Один з таких об'єктів - це так звана "Феодосія-13", нині село Краснокам'янка, де з початку 50-х років протягом 6 років велося велике будівництво бази зберігання.
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Колишнє 12 управління Міністерства оборони СРСР, яке відповідало якраз за ядерну зброю. Об'єкт був у використанні до 1996 року, а остання зброя звідти була вивезена в середині 1990-х років.
За інформацією генерала, дане сховище - це понад 30 км тунелів, сам об'єкт був частково законсервований, частково розкрадений. Після окупації Криму росіяни почали вести на ньому якісь небезпечні роботи, сказав Кривонос.
Другий об'єкт - це Балаклава, де розміщені російські підводні човни і є місце для більш важкого озброєння, в тому числі і для ядерних боєголовок.
"Також там, і це перевірена інформація, зроблені додаткові штольні для підводних човнів", - підкреслив заступник голови РНБО Сергій Кривонос.
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