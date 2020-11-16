Один з перших ватажків "ДНР" Олександр Ходаковський звернувся із закликом до жителів ОРДО

Він хоче примусово відправляти чоловіків у бойові підрозділи "ДНР" і ініціював "загальну військову повинність" в ОРДО, передає Діалог.

Ходаковський поставив запитання користувачам мережі про те, чи хочуть вони приєднатися до Росії, де загальний військовий призов досі є нормою.

"За 6 років війни на Донбасі ситуація дійшла до тієї точки, коли "добровольчий" ресурс найманців вимагає негайного підживлення", - забив він тривогу.

Таким чином, підлітків і молодих чоловіків на окупованій частині Донбасу можуть примусово відправити в бойові підрозділи бойовиків.



"Ви хочете в Росію? А як бути з тим, що там закликають на строкову службу? У Карабасі, до речі, оборону тримали строковики: за тридцять років ресурс добровольців не міг не виснажитися — у нас він вже шість років себе витрачає. Але поки він не витрачений остаточно, необхідно його заповнювати", - попередив він.

Також раніше повідомлялося, що Олександр Ходаковський визнав, що в 2014 році бойовики розграбували Донбас для "вирішення військових і господарських завдань".

Він також розповів про те, як посприяв передачі бізнесу окупаційній владі "ДНР", однак згодом виявилося, що "держава" поставилася до компаній як до об'єктів для розграбування.

Нагадаємо, бойовики "ЛНР" та "ДНР" по п'яні несуть колосальні втрати на Донбасі, ватажки втратили контроль.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за "незалежний" Донбас.

Також Politeka писала, що бойовиків "ДНР" косить нова напасть, жителі не витримали.