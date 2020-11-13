Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков похвалився успіхами РФ у боротьбі з китайським вірусом

За його словами, система охорони здоров'я Росії виявилася більш ефективною в умовах масового зараження громадян, ніж американська. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

"Вона зовсім інша, вона докорінно відрізняється від американської системи охорони здоров'я, і, бачите, вийшло, що при масовому інфікуванні населення наша система охорони здоров'я кращим чином може забезпечувати людей захистом", – заявив він, пояснюючи, чому в Росії смертність нижче, ніж у США.

Назвав він і причину масового поширення вірусу за океаном:

"У них там в Америці демонстрації, різні акції і так далі, ніхто нічого не дотримується. У нас все-таки більш дисципліновано в цьому плані".

З приводу слів Пєскова вже з'явилася реакція в соцмережах. Так, блогер Вашингтонський Обком поділився архівним відео, в якому Путін дав свою оцінку тому, що говорить його прес-секретар.

"Он Пєсков сидить навпроти, мій прес-секретар. Він несе іноді таку "пургу", що я дивлюся по телевізору і думаю: що він там розповідає? Хто йому це доручив?".

Песков: российская медицина оказалась лучше приспособлена к эпидемии, чем американская pic.twitter.com/BTxfSKLnL1 — Вашингтонский Обком (@_Fashington) November 13, 2020

"В Алтайському краї поруч з барнаульською міськлікарнею №11, перепрофільованою в ковідний госпіталь, встановили рефрижератор для трупів", – написав один з коментаторів у відповідь на запевнення Пєскова.

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