Прибиральницю Марину Удгодську з Чухломського району Костромської області, яка перемогла на виборах у боротьбі за крісло голови селища, висунули на Нобелівську премію миру

На такий експеримент зважилися журналісти одного з відомих російських видань, повідомляє телеграм-канал "Лентач".

Їм цікаво було перевірити, чи дійсно на цю премію можна подати будь-яку людину.

Повідомляється, що, згідно одного з правил організаторів премії, висувати кандидатів можуть тільки певні люди. У цьому переліку – члени національних асамблей, глави держав, члени Міжнародного суду в Гаазі, почесні професори, доценти різних наук, ректори та директори деяких навчальних закладів тощо.

Журналіст, який вирішив номінувати Удгодську, раніше був викладачем у вузі. Тому він направив до Комітету заявку, звідки йому підтвердили той факт, що він дійсно може висувати кандидатуру.

Надихнувшись відповіддю, він тут же номінував переможницю виборів, зазначивши, що "молода жінка виграла місцеві вибори в Росії, довівши всьому світу, що саме людина праці має право і повинна здійснювати державне управління".

35-річна Марина Удгодська, яка працювала п'ять років прибиральницею в місцевій адміністрації, стала главою Повалихинського сільського поселення, вигравши вибори з 61,7% голосів. За неї проголосували більше половини з 400 виборців. Вона стала єдиною, хто погодився виступити в якості суперника чинного глави-єдинороса Миколи Локтєва, інакше б вибори виявилися зірваними як безальтернативні.

1 жовтня Удгодська вступила на посаду. Через два місяці жінка заявила, що хоче скласти повноваження, проте її переконали цього не робити, пообіцявши допомогу, і 13 листопада стало відомо, що вона продовжить роботу на посаді.

"Може перемогти, їй не вперше", "номінують зазвичай тих, хто досяг якихось видатних результатів у чому-небудь. А в чому її досягнення? У тому, що її обрали? Так там по ходу ситуація така, що вибрали б і корову замість єдроса", "Ну тащемта багато управлінців цього рівня мають стільки ж знань, що і ця прибиральниця", "відмінний сценарій для абсурдної комедії", "для миру що зробила конкретно ця прибиральниця? Опинилася в потрібному місці у вигляді цапа-відбувайла? Нісенітниця яка🤦 ♀", – пишуть у коментарях.

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