У Росії дітям вирішили показати, що таке концентраційний табір, щоб виховати в них ще більших патріотів
З цією метою в Карелії побудували і готують до відкриття об'єкт під назвою "Бутафорський концтабір", повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.
Він знаходиться в селі Ватнаволок Кондопожского району і являє собою точну копію концтабору. У ньому будуть відтворені життя і побут малолітніх в'язнів фінських таборів.
На території вже побудовані дощаті бараки, кулеметні та оглядові вишки. При будівництві табору були використані декорації знятого в Карелії фільму "Весурі", присвяченого малолітнім фінським в'язням.
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Перші екскурсії туди повезуть вже на початку грудня. Для школярів у музеї буде підготовлена програма під назвою "Патріотичні вихідні".
Вишенька на торті у всій цій історії – президентський грант на будівництво концтабору, який отримав фонд "Відкриті можливості". Саме він займається створенням музею.
Відзначається, що спочатку копію концтабору хотіли побудувати в іншому місці, але місцеві жителі виступили проти, і роботи довелося згорнути.
На цей проект вже звернули увагу в соцмережах.
"Ух, розважальні розстріли в потилицю біля яру, повне занурення, стильно модно молодіжно", "маразм міцнішав", "патріотичні вихідні для малолітніх в'язнів табору під назвою Росія", "вже слів немає...", "Замість лікарень і теплих туалетів у школах", – пишуть користувачі в коментарях.
Раніше ми розповідали про те, що в Криму окупанти закуповують зброю для табору «Артек». Таким чином вони озброюють "Юнармію«, привчаючи дітей вже з восьми років бути готовими»вмирати за Росію".
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