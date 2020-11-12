Незважаючи на те, що інформації про погіршення стану здоров'я президента РФ Володимира Путіна все більше, поки що він нікуди не піде

Таку думку в інтерв'ю виданню "Телеграф" висловив генерал ЗСУ, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами, радість від швидкого відходу Путіна передчасна.

"Згідно з моєю інформацією – від іноземних колег, у тому числі з РФ, в найближчому майбутньому відхід Путіна не планується, а стан його здоров'я зовсім не такий критичний, як комусь хотілося б... Багато що видається за бажане. Думаю, ще рік-півтора якихось різких рухів в російській політверхівці не буде", – підкреслив він.

Якщо ж раптом Путін зійде з дистанції, то навряд чи політика Кремля особливо зміниться.

"Силовий блок у РФ давно інтегрований в економіку і політику. Або глава Міноборони Шойгу, або відомі генерали ФСБ, що мають відношення до Роснафти і не тільки, будуть формувати політику єдиного формату, відстоюючи інтереси РФ на світовому рівні. І не факт, що їхня політика буде менш жорсткою, ніж у Путіна", – припускає генерал.

Що стосується можливого наступника російського президента, то, в разі чого, можуть терміново змінити прем'єра. Однак, каже Маломуж, найближчим часом зміни ситуації в Росії чекати не варто.

Відзначимо, що видання New York Post повідомило про те, що у Володимира Путіна - хвороба Паркінсона, а також ряд інших захворювань, які унеможливлюють його подальше перебування при владі.

Ці чутки підігріли й появи Путіна на публіці, під час яких він виглядав серйозно втомленим.

Раніше ми писали про те, що в Держдуму РФ поданий законопроект про недоторканність президентів Росії навіть після складання ними повноважень. Багато експертів угледіли в цьому спроби Путіна убезпечити себе в майбутньому й уникнути відповідальності за скоєні злочини.

Нагадаємо, Путін поспіхом перебрався в ядерний бункер через події в США.

Як повідомляла Politeka, Байден пообіцяв покарати Путіна.

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