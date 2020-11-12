Адмірал Ігор Воронченко закликав Україну виробити стратегію щодо деокупації Криму, адже Росія вже запустила там "сирійський Експрес"

Він вважає, що коли дії України і всіх її партнерів будуть злагодженими і рішучими деокупація Криму буде можливою, а до тих пір нічого толком не вийде.

Про це він розповів на Львівському Форумі з безпеки, пише "Цензор.НІ".

Крім того, він зазначає, що Україна через стільки років не виробила чітку стратегію щодо повернення півострова. Проте він упевнений, що буде проведений аналіз для виявлення слабких сторін Російської Федерації.

"Без Криму "володаря в Кремлі" вже не буде. Без Криму не буде небезпеки дій Росії в Сирії, Північній Африці і на Близькому Сході", – вважає Воронченко.

Він також звернув увагу на те, що всі друзі України повинні відмовитися від розбіжностей у думках і слідувати єдиній позиції по відношенню до країни-агресора.

"То знімаємо санкції, то не знімаємо, то будуємо другий "Північний потік", то не будуємо". Росію повинні визнати агресором раз і назавжди",- переконаний екс-командувач ВМС.

Він пояснив, що патрульні катери РФ дозволять забезпечити Росії свою економічну зону в регіоні. Що стосується корветів, то вони будуть виконувати функцію своєрідного "сирійського експреса". У свою чергу, ракетні кораблі необхідні агресорам для можливості завдати удару в будь-якій точці зазначених регіонів, у тому числі і по Україні.

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