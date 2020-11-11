На сьогоднішній день зупинити захворюваність на коронавірус в Україні можуть тільки значно жорсткіші заходи

Замість карантину вихідного дня, який істотно не вплине на зниження темпів вірусу, краще ввести повний локдаун довжиною близько 2 тижнів.

Таку думку озвучила заслужена лікар України Ольга Богомолець для журналістів видання Обозреватель.

Вона пояснила, що 2 тижнів буде достатньо для того, щоб ті українці, які заразилися, були виявлені і перехворіли. Крім того, за цей час не буде нових заражень. Також Богомолець вважає, що в Україні вже пізно робити карантин вихідного дня.

"Є речі, які потрібно робити тоді, коли вони потрібні. Я говорила про карантин вихідного дня у вересні і на початку жовтня. На сьогоднішній день карантин вихідного дня особливо не вплине на збільшення або зменшення захворюваності",- заявила вона.

На думку Богомолець, протягом 2-3 тижнів локдауна захворюваність буде продовжувати рости, "але потім жорсткими методами можна її приборкати".

"У медиків не залишилося ні сил, ні ліжок, ні кисню. На сьогоднішній день те, що робить уряд, призведе до медичного сортування. Ви або Ваші близькі просто можуть стати тими людьми, до яких черга просто ніколи не дійде",- заявила Богомолець.

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