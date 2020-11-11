Жителі окупованого Криму опинилися в зоні ризику через черговий хімічний викид

Зокрема, біля адміністративного кордону з окупованим Росією Кримом у Херсонській області зафіксували забруднення повітря з боку заводу "Кримський титан". Моніторинг проводився в Чаплинському та Каланчацькому районах.

Про це повідомляти у Facebook прес-служба Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.



"За час спостереження було виявлено перевищення як максимально разових, так і середньодобових гранично допустимих концентрацій по метану, сірководню, вуглеводним насиченим оксиду азоту, озону, діоксиду сірки, фенолу, ксилолу, етилбензолу, стеролу", – йдеться в повідомленні екологів.

У відомстві зазначили, що люди задихаються вихлопами, які їх травять, навіть не знаючи про це. Моніторинг стану повітря в зоні впливу діяльності заводу "Кримський титан" було розпочато 20 жовтня і триватиме до 12 листопада.

Також раніше повідомлялося, що у 2016-му в Криму були помічені установки, які можуть транспортувати ядерну зброю.

До всього іншого, Російська Федерація продовжує мілітаризувати анексований український Крим, і не виключено, що може розмістити там навіть ядерну зброю.

Таке припущення зробив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

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