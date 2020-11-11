Окупанти, які вкрали Крим в України, продовжують перетворювати півострів на суцільну військову базу, залучаючи в це навіть дітей
Так, Центр журналістських розслідувань повідомляє про те, що Міжнародний центр "Артек" закуповує зброю.
Серед позицій – пневматичні пістолети, автомати, гвинтівки, тактичні шоломи тощо для "Юнармії"
Мілітаризація свідомості юних кримчан в окупації йде повним ходом. З дитинства їх привчають до думки бути готовими вмирати за Росію, захищаючи її зі зброєю в руках.
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За інформацією Кримської правозахисної групи, за шість років окупації в російську армію призвали не менше 18 тисяч кримчан. За ухилення від служби в ЗС РФ винесено понад сотню вироків.
Правозахисниця Ірина Сєдова називає закупівлю зброї "Артеком" однією зі складових "великого, масштабного військового злочину". Всі дані збираються і передаються в Міжнародний кримінальний суд. Там за дії окупантів відповідатиме особисто президент РФ Володимир Путін і його посібники – представники російської влади.
"Зібрати ці докази не так просто, тому що Росія ховає свою участь в Донбасі і заперечує її, правильно? Якщо це все буде доведено, то сподіваюся, що все – таки Путін і його посібники отримають довічне ув'язнення за всі ці злочини в купі", - зазначила вона.
Як відомо, у жовтні цього року суди окупованого півострова винесли шість вироків ухильникам. Всього ж за шість років окупації в Криму порушили і передали в суди 145 кримінальних справ проти призовників, які хотіли уникнути служби в російській армії. Вирок винесено по 140 справах, ще п'ять - на стадії розгляду.
Нагадаємо, кримчани завили від свавілля окупантів і поскаржилися на злидні.
Як повідомляла Politeka, плачевний стан Північно-Кримського каналу на півострові показали в мережі.
Також Politeka писала, що окупанти наприкінці жовтня влаштували в Керчі заплив до Дня перемоги.