Анексований Крим потрібен Росії лише з однією метою, але вона полягає не в захисті кримчан

Зокрема, єдине, що потрібно Росії - панування в Чорноморському регіоні і далеко за його межами. Таку думку висловив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляють "Крим.Реалія".

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Про це він заявив під час обговорення українськими та американськими політиками, дипломатами і військовими аналітиками мілітаризації півострова і ситуації в Чорноморському регіоні, під загрозою Атлантика і Близький Схід.

"Росія намагається домінувати в регіоні. Ми чітко бачимо ситуацію в Білорусі, ситуацію в Грузії, бачимо ситуацію в Чорному морі, де Росія використовує Крим як платформу для експансії в Атлантиці і на Близькому Сході – і досі досить успішно", – вказав Загороднюк.

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За його словами, Росія збільшує флот і нарощує збройні сили всередині Криму, про що повідомляє розвідка.

Крым, военный вертолет

Також раніше повідомлялося, що у 2016-му в Криму були помічені установки, які можуть транспортувати ядерну зброю.

До всього іншого, Російська Федерація продовжує мілітаризувати анексований український Крим, і не виключено, що може розмістити там навіть ядерну зброю.

Таке припущення зробив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

Нагадаємо, окупанти вирішили завантажити кримчан у "спецпотяг" з РФ, кадри божевілля.

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