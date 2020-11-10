Анексований Крим потрібен Росії лише з однією метою, але вона полягає не в захисті кримчан
Зокрема, єдине, що потрібно Росії - панування в Чорноморському регіоні і далеко за його межами. Таку думку висловив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляють "Крим.Реалія".
Про це він заявив під час обговорення українськими та американськими політиками, дипломатами і військовими аналітиками мілітаризації півострова і ситуації в Чорноморському регіоні, під загрозою Атлантика і Близький Схід.
"Росія намагається домінувати в регіоні. Ми чітко бачимо ситуацію в Білорусі, ситуацію в Грузії, бачимо ситуацію в Чорному морі, де Росія використовує Крим як платформу для експансії в Атлантиці і на Близькому Сході – і досі досить успішно", – вказав Загороднюк.
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За його словами, Росія збільшує флот і нарощує збройні сили всередині Криму, про що повідомляє розвідка.
Також раніше повідомлялося, що у 2016-му в Криму були помічені установки, які можуть транспортувати ядерну зброю.
До всього іншого, Російська Федерація продовжує мілітаризувати анексований український Крим, і не виключено, що може розмістити там навіть ядерну зброю.
Таке припущення зробив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.
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