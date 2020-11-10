В Україні знищили документи про вторгнення російської армії в Крим і спроби Збройних сил чинити опір

Про це розповів колишній начальник Генерального штабу ЗСУ Володимир Замана в одному з інтерв'ю для українських ЗМІ, передає Обозреватель.

Він додав, що його захист отримав таку відповідь у Генштабі і надав документ, який це доводить (щоб його побачити доскрольте до кінця сторінки).

"Ми зробили запит до Міністерства оборони і отримали відповідь, що розвідувальних відомостей про порушення повітряного простору в Криму, про застосування збройних сил РФ, про розпорядження (тодішнього в.о. президента) Турчинова про застосування Збройних сил, наказів якихось немає. Відповідь наступна: всі ці матеріали були знищені в 2016-2017 роках. Нам так відповіли в Міноборони",- розповів Замана.

Так, виявилося, що інформація і документи про те, коли вперше і скільки разів протягом лютого-березня 2014 року російські літаки і вертольоти вторгалися в повітряний простір України над територією Криму, відсутні "у зв'язку з їх знищенням відповідно до акту на знищення №1781 від 22 грудня 2017 року". Також відсутня інформація про спроби ЗСУ знищити зазначену авіацію.

"Це парадоксальні речі. У нас є матеріали-розпорядження – укази, - яким 30-50 років. А ці ні з того ні з сього знищили. Міністр оборони не мав права, і він не взяв би на себе таку відповідальність знищити такі матеріали. Це тільки розпорядження зверху. Яка причина? Або приховати свою бездіяльність, або приховати свій умисел", - обурився Замана, додавши, що таким вчинком зіграли на руку Росії.

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