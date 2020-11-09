Ці плани були давно в Росії

У 2016-му в Криму були помічені установки, які можуть транспортувати ядерну зброю

До всього іншого, Російська Федерація продовжує мілітаризувати анексований український Крим, і не виключено, що може розмістити там навіть ядерну зброю.

Таке припущення зробив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в інтерв'ю для Крым.Реалии.

За його словами, країна-агресор ще не розміщувала на півострові подібне озброєння, але це може статися в найближчому майбутньому. Вона знадобиться для шантажу України.

Питання присутності російської ядерної зброї в Криму досі дискусійне. Данилов же припускає, мовляв, це небезпечне озброєння знадобиться Росії на півострові, якщо Кремль почне програвати.

"Те, що там може бути ядерна зброя-такого підтвердження остаточного у нас немає. Проте те, що це може статися найближчим часом, ми чітко усвідомлюємо. Це буде залежати від багатьох факторів, і якщо росіяни будуть бачити, що програють, то обов'язково повернуться до цього питання", – переконаний він.

Зі свого боку екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк звернув увагу на військові зусилля РФ, підкресливши, що вона намагається домінувати в регіоні.



"Вони збільшують флот і нарощують збройні сили всередині Криму, тому тривають дискусії про ядерну зброю на півострові", – вважає він.



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