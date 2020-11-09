​​В ОРДЛО від китайського вірусу помирають близько дев'яти відсотків хворих, в той час як в Україні цей показник – менше двох відсотків

Такі шокуючі дані навів у своєму телеграм-каналі відомий донецький блогер і журналіст Денис Казанський, передає Politeka.net.

Говорячи про статистику смертності, він посилається на офіційні дані «ДНР». До своєї публікації журналіст прикріпив скрін повідомлення з телеграм-каналу "Донецький телеграм", де чітко і по поличках розкладені всі цифри за 7 листопада.

"Просто оцініть масштаби гуманітарної катастрофи в ОРДЛО", – резюмує Казанський

Судячи з наступних повідомлень "відомства", ситуація продовжує погіршуватися.

"Станом на 10:00 9 листопада зареєстрованих і підтверджених випадків інфекції COVID-19 на території Республіки – 7795. На лікуванні (стаціонарному та амбулаторному) – 3414 пацієнтів, виписані – 3694 осіб, летальних випадків – 687", – інформує "міністерство охорони здоров'я ДНР».

Тим часом ситуація з фінансуванням ОРДЛО Росією, м'яко кажучи, плачевна. У "республіках" немає роботи, зарплат, ліків, а РФ в розпал всього цього взагалі вирішила припинити фінансування окупованих територій.

Представники Росії на нараді в Донецьку заявили, що в Росії "теж проблеми": зростає заборгованість із зарплати в окремих регіонах, а грошей на заплановані заходи не вистачає "з відомих причин".

"Прем'єр-міністр ДНР" Володимир Пашков зізнався, що "керівництво ДНР" дуже чекало чергового "траншу" від Росії, обіцяного до 1 листопада. Зокрема, цими грошима планували видати зарплати, купити ліки і засоби захисту для медиків, продукти для бідняків і так далі.

Нагадаємо, доведені до відчаю донеччани пригрозили Пушиліну.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали, що окупанти зробили з транспортом у Луганську.

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