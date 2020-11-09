Треба ж додуматися до такого...

Україна шукає можливості закупити російську вакцину проти коронавірусу

Зокрема, посольство України в Республіці Бразилія направило запити щодо перспектив експорту вакцини проти COVID-19 бразильським державним інститутам, які є партнерами виробників Росії та інших країн, адже гроші для них на першому місці.

Там тестують і російські вакцини, передає експертна організація StateWatch.

Також посольство України в Бразилії направило Україні детальну інформацію про іноземних виробників, які тестують вакцину на території Бразилії. Про це йдеться в листі українського посла в Бразилії до МОЗ і МЗС України.

Однак дипломати попереджають уряд України, що в першу чергу Бразилія буде задовольняти потреби внутрішнього ринку, який становить понад 210 млн осіб.

Також наголошується, що Бразилія не є виробником вакцин, а тільки тестує їх і закуповує суміші для подальшого виробництва в країні.

При цьому Бразилія уклала угоду про співпрацю з Російським фондом прямих інвестицій з постачання 50 млн доз вакцини проти COVID-19 "Sputnik-V".

Але на Заході досі скептично ставляться до вакцини Росії. В її бік звучала критика, адже допуск вакцини пройшов без масштабних даних третьої фази випробувань, в яких би брали участь кілька тисяч випробовуваних. Тому її не рекомендують навіть ворогам.

Нагадаємо, ізраїльський інфекціоніст про російську "вакцину" від китайського вірусу.

Як повідомляє Politeka, росіян налякала вітчизняна вакцинація від вірусу.

Також Politeka писати, у ВООЗ розкрили терміни масштабної вакцинації.



