Реінтеграція Донбасу - процес, який може затягнутися на десятиліття

Таку думку в одному з інтерв'ю висловив віце-прем'єр-міністр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає "Діалог.UA"

"Я, по суті, як один з провідних лікарів сьогодні, який цим займається, я переконаний, що потрібно людям говорити правду, навіть якщо вона дуже неприємна, щоб оцінити фактаж, який є, і з чим ми будемо працювати. Тому, коли я кажу, що реінтеграція займе багато часу, 25 років, як мінімум, то я відразу підкреслюю, що реінтеграція і деокупація – це різні речі", – цитує видання політика.

Резніков підкреслив, що деокупація – це далеко не все. Після неї чекає величезна копітка робота: від розмінування територій до створення нової системи державної влади, місцевого самоврядування , правоохоронної системи. Крім того, в ці регіони потрібно буде повертати банківську систему, створити інфраструктуру і відновити роботу служб, які перестали працювати в 2014 році.

За словами політика, зараз Україна може швидше повернути Крим, ніж знищений Росією Донбас.

Зазначимо, що Резніков не вперше говорить речі, які багатьом ріжуть слух, проте знаходять відгук у тисяч українців. Так, нещодавно він порівняв Донбас з "раковою пухлиною", з якою ні Росія, ні Україна не знають що робити.

Слова чиновника підтримала екс-полонянка "ДНР" Марина Чуйкова. Вона впевнена, що цей регіон потрібно або лікувати, або відрізати хірургічним шляхом.

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