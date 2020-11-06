Поки росіяни ледве зводять кінці з кінцями, апетити "Роскосмосу" ростуть зі швидкістю світла

Цього разу держкорпорація запросила в уряду РФ півтора трильйона рублів на створення багатофункціональної супутникової системи "Сфера", передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Ця система повинна стати російською відповіддю американській супутниковій системі Starlink від Ілона Маска і британо-індійській OneWeb.

Як зазначає російська преса, запитувана "Роскосмосом" сума перевищує розмір вартості всієї Федеральної космічної програми РФ на десятирічний період з 2016 по 2025 рік. Для порівняння, бюджет Пермської області становить 153 млрд рублів.

У Мережі вже висміяли спроби Рогозіна хоч якось обійти Маска.

"Ілону Маску тільки не розповідайте. "Роскосмос" запросив в уряду 1,5 трлн рублів на створення російської відповіді Starlink", – написав блогер.

"Будуть збивати супутники Маска?", "Мільярд роутерів! Можна густенько всю територію застелити", "Невже Рогозін щось знає про поточне здоров'я Путіна? Як у східних казках: або емір, або осел", "мені здається, ще пару років тому обіцяли "Сферу", але Роскосмос так і не запустив жодного супутника. Тим часом SpaceX запустила всього 893 супутника Starlink. Знову "підступи Заходу"?" – іронізують користувачі.

Раніше Рогозін заявив, що в Росії вистачає своїх "ілонів масків", а також заговорив про намір зробити аналог корабля Dragon Crew. Правда, всі плани головного космонавта Росії, як правило, стають об'єктом насмішок.

Нагадаємо, головний космонавт Росії осоромився заявою про приватизацію Місяця.

Як повідомляла Politeka, путінська армія залишилася без найпотужнішої зброї.

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