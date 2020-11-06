Порадівши "поверненню" Криму, росіяни, через кілька років почали скаржитися на жахливі умови на півострові

Одна з тих, хто залишився не в захваті від вкраденої в України території біля моря, виявилася і російська пропагандистка Ганна Кравченко, передає Politeka.net.

Обуреннями журналістки після відпочинку в Криму поділився блогер КРИМський бандерівець на своїй сторінці в Twitter, опублікувавши скрін скарги.

А почему у русни всегда так? Засрать захваченную территорию, а потом плеваться, что все вокруг засрано? Ссылка на статью с воем пропагандонши Анны Кравченко, которая не узнала в Крыму свое родное понаехавшее быдло и заборы https://t.co/XFrYEyRi1g — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) November 5, 2020

Кравченко розповіла, що жила в передмісті Ялти. Перше, що її неприємно здивувало, стали ціни на харчування в готелі. Наприклад, за сніданок у вигляді салату, хліба і морсу їй довелося заплатити 350 рублів.

"Здивував і сервіс. До людини, яка сіла за столик, нікому не було діла. Хвилин 15 мене просто ігнорували, а подальше обслуговування більше схоже на послугу, яку господарі вирішили зробити по доброті душевній", – пише вона, зазначивши попутно, що такий же рівень сервісу був майже скрізь в Криму, від магазинів до музеїв.

Пропагандистка скаржиться, що вкластися в тисячу рублів за обід або вечерю було нереально.

Друге, що їй не сподобалося, – паркани на південному березі Криму.

"За ними ховаються житлові будинки, готелі, те, що на карті відзначено парками та іншими пам'ятками. І вони ж перекривають вільний доступ до моря для тих, хто неправильно вибрав місце для відпочинку", – скаржиться Кравченко.

Підсумовуючи поїздку, журналістка підкреслила:

"Чи варто їхати відпочивати в Крим – вирішувати вам. Для мене цей досвід виявився скоріше негативним, ніж навпаки". Наступного разу, додала вона, краще поїде на море в Абхазію.

"А чому у русні завжди так? Зас*ати захоплену територію, а потім плюватися, що все навколо зас*ано? Та й рідне бидло, яке тепер всюди, теж варто впізнавати в обличчя", – іронізує блогер.

Коментарі під постом відповідні:

"Поверніть вкрадене, ми відразу приберемо всі паркани! І обід буде дешевше. Тільки росіян потім ми навряд чи пустимо в АР Крим", "вже навіть Абхазія краще. Пипець", – пишуть у коментарях.

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