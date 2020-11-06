Російський пропагандист і засновник телеграм-каналу WarGonzo Семен Пегов потрапив під обстріл у Нагірному Карабасі

Показуючи кадри бою вірменської та азербайджанської армій в районі міста Шуша, Пегов демонстрував "зачистку" ворожої ДРГ, але в якийсь момент щось пішло не так, і йому довелося рятуватися втечею.

Яскраві кадри ганьби путінського пропагандиста опублікував YouTube-канал DialogUA – Всегда online.

Відразу після слів Пегова про те, що територія "начисто звільнена від диверсантів Азербайджану", звучать постріли, і він із завидною прудкістю кидається навтьоки.

Разом з оператором він застрибує в машину, водій якої ще намагається відстрілюватися від противника з автомата.

За непідтвердженими даними, відео Пегова було знято на цих позиціях не сьогодні, а близько трьох днів тому.

Відверта брехня пропагандиста і моментальна карма відразу ж викликали шквал насмішок.

"Оце він облажався!!!😂 😂 😂 😂 Тепер тільки ідіоти можуть йому повірити!😂 😂 😂 😂", "це в дусі цих пропагандонів ...(якнайшвидшого їм рандеву з байрактаром)", "треба знайти його і відразу️️️️ ❌⚔️⚰️", "клоун цей Пегов😂", "ви помітили: звідки ось Пегов веде репортаж, туди відразу летять спочатку снаряди, а потім ця територія звільняється. Пегов – це, типу, азербайджанський Штірліц на боці вірмен", "персональний дрон для пропагандона чекає зручного моменту", "звільнили так, шо аж самі вирішили на знак солідарності з противником втекти. 😂", – пишуть під відео.

Раніше ми писали про те, що в Азербайджані оголосили полювання на Пегова через його брехливі репортажі про хід війни в Нагірному Карабасі. Військовим передають його координати, щоб ті надалі могли ліквідувати його за допомогою безпілотників.

Нагадаємо, Азербайджан покарав російського пропагандиста, в РФ обурюються.

Як повідомляла Politeka, "добровольців" Донбасу вирішили відправити в Нагірний Карабах.

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